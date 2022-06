ISW: Ukraina veikusi pretuzbrukumus pie Inhulecas upes

Ukrainas spēki veikuši virkni organizētu pretuzbrukumu Ihulecas upes austrumu krastā, kas atrodas ļoti tuvu stratēģiski svarīgam lielceļam, kas atbalsta Krievijas spēkus tālāk uz ziemeļiem, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute Of The Study Of War" (ISW).

Ukrainas pretuzbrukums Hersonas apgabalā ir pievērsis Krievijas spēku uzmanību šajā reģionā, un okupanti cenšas nodrošināt vitāli svarīgo zemes sakaru līniju (GLOC), ko ukraiņi ir apdraudējuši, raksta analītiķi.

Krievi uz Ukrainas spēku veiktajiem uzbrukumiem pie Inhulecas upes ir atbildējuši, iznīcinot tiltus, ko ukraiņi izmantoja vienā no šiem pretuzbrukumiem, un citus tiltus pāri upei, cenšoties noturēt savu līniju pret gaidāmajām Ukrainas pretuzbrukuma operācijām.

Ukrainas spēki, visticamāk, joprojām atrodas pietiekami tuvu lielceļam, lai traucētu tā izmantošanu kā galveno piegādes ceļu, potenciāli apdraudot Krievijas spēju noturēties pret Ukrainas pretuzbrukumiem no ziemeļiem, ziņo domnīca.