ISW: Ukrainas jūras spēki okupantiem liek mainīt taktiku

Ukrainas bruņotie spēki noliedz Krievijas dominanci Melnās jūras ziemeļrietumu daļā, apgalvojot, ka ukraiņiem izdevies agresora Melnās jūras flotes grupējumam atkāpties vairāk nekā 100 kilometru attālumā no Ukrainas krastiem, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukraina norāda, ka tās jūras spēki liedz Krievijas karakuģiem darboties tuvu krasta līnijai. Papildus tiek ziņots, ka okupantiem bija jāmaina sava taktika Melnajā jūrā un vairāk jāpaļaujas uz "Bal" un "Bastion" krasta aizsardzības sistēmām okupētajā Hersonā un Krimā, nevis uz pretgaisa aizsardzību, kura tiek nodrošināta ar karakuģiem.

Ukraina, iespējams, mēģinās izmantot šos panākumus, lai mazinātu Krievijas blokādes ekonomisko spiedienu uz Ukrainas ostām un meklētu papildu ekonomisko atbalstu no rietumiem, tostarp, lai atvērtu jaunus ceļus starptautiskās palīdzības iegūšanai, prognozē ISW eksperti.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.