Ja informācija par krievu 'asinsnaudu' talibiem apstiprināsies, Pentagons sola rīkoties

Pentagona amatpersonas ceturtdien paziņojušas, ka Savienoto Valstu armija "rīkosies", ja gūs apstiprinājumu, ka Krievija maksājusi talibu kaujiniekiem par amerikāņu karavīru nogalināšanu Afganistānā.

Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Marks Milejs un ASV aizsardzības ministrs Marks Espers ar šādiem izteikumiem nāca klajā noklaušināšanas laikā Kongresa komitejā, kas cenšas noskaidrot, vai prezidents Donalds Tramps saņēmis izlūkdienestu informāciju, kas liecina par Maskavas piesolīto "asinsnaudu" talibiem.

Milejs noklaušināšanā norādīja, ka līdz šim šāda informācija "nav apstiprinājusies". "Mēs noskaidrosim, vai tā ir patiesa, un, ja tā ir patiesa, mēs rīkosimies," piebilda ģenerālis.

Vašingtonai gadiem ilgi bijis zināms, ka Krievija atbalsta talibu kaujiniekus, tostarp piegādājot ieročus, norādīja Milejs. Tomēr viņš uzsvēra, ka nav pierādījumu, ka krievi tieši vadītu talibu kaujiniekus, kas ir "pavisam cita lieta".

"Neviens aizsardzības izlūkdienests nav varējis apstiprināt šīs ziņas," viņam piebalsoja arī Espers. Tomēr ministrs piebilda, ka "komandieri pret visiem ziņojumiem izturas nopietni, neatkarīgi no to ticamības".

Laikraksts "The New York Times" bija pirmais, kas jūnijā ziņoja, ka Tramps esot saņēmis informāciju par Krievijas maksāto atlīdzību talibu kaujiniekiem, taču prezidents neesot uz to reaģējis.

Tomēr Baltais nams paziņojis, ka Tramps šādu izlūkdienestu informāciju neesot saņēmis.

Savukārt laikraksts, atsaucoties uz daudzu amatpersonu teikto, apgalvo, ka šī informācija vēl februārī esot bijusi iekļauta rakstiskajā izlūkošanas ziņojumā, kuru ik dienu saņem prezidents.

"The New York Times" vēsta, ka ASV izlūkdienestu aģenti un Afganistānā esošo īpašo uzdevumu vienību pārstāvji vēl janvārī esot cēluši trauksmi, bet martā Nacionālās drošības padome organizējusi starpresoru sanāksmi, lai apspriestu iespējamo reakciju uz šīm ziņām, taču Baltais nams nav pilnvarojis jebkādu rīcību.

Tikmēr gan Krievija, gan talibi šīs ziņas ir nolieguši.