Jāizveido īpašs tribunāls saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā, ierosina Vācijas ministre

Starptautiskajai sabiedrībai būtu jāizveido īpašs tribunāls, lai Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa režīms tiktu tiesāti par viņu karu pret Ukrainu, pirmdien paziņoja Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka, kuras teikto citē "Politico".

Uzrunā pēc Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) apmeklējuma Hāgā Bērboka uzsvēra nepieciešamību saukt Krievijas vadību pie atbildības par iebrukumu Ukrainā, kas sākās gandrīz pirms gada.

Tomēr viņa brīdināja, ka to "vienkārši nav iespējams" izdarīt tiesā "starptautisko tiesību nepilnības" dēļ — Krievija neakceptē krimināltiesas jurisdikciju, kā arī maz ticams, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome nodos lietu izskatīšanai SKT, jo Maskava, būdama šīs padomes pastāvīgā locekle, tam varētu uzlikt veto.

Lai izvairītos no šī strupceļa, Bērboka sacīja, ka vēlas kopā ar partnervalstīm izveidot "īpašu tribunālu", lai izskatītu agresijas noziegumu pret Ukrainu, kas varētu izmeklēt un tiesāt Krievijas vadību. Šim tribunālam, kas būtu nošķirts no Starptautiskās Krimināltiesas, "savu jurisdikciju vajadzētu iegūt no Ukrainas krimināllikumiem", sacīja Bērboka.

Speciālo tribunālu ideālā gadījumā vajadzētu atbalstīt plašai starptautiskai koalīcijai, tajā būtu jāiesaista dažādu valstu prokurori un tiesneši, un tam vajadzētu būt izvietotam ārpus Ukrainas, lai neradītu iespaidu par neobjektivitāti, viņa turpināja.

Vācijas ministre uzsvēra, ka papildus šim konkrētajam risinājumam izveidot īpašu tribunālu, globālajai sabiedrībai steidzami jāreformē starptautiskās tiesības, lai "pārvarētu ierobežojumus" un lai SKT varētu izmeklēt arī tādus agresijas noziegumus kā Krievijas iebrukumu, ja otra puse, šajā gadījumā Ukraina, pieņem tiesas jurisdikciju.