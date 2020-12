Kā Erdogana deklamēts dzejolis izsauca trauksmi Irānā

Azerbaidžāna nebija vienīgā uzvarētāja Kalnu Karabahas karā. Svinībās Baku 10. decembrī prominenta loma bija atvēlēta arī Turcijas prezidentam Radžepam Tajipam Erdoganam, kura klātienes sveiciens brālīgās nācijas pārstāvjiem radījis bažas citai reģionālajai lielvarai Irānai.

Erdogans līdzās Azerbaidžānas Bruņoto spēku parādei, kurā gar estakādi tika vesti gan sadragāti armēņu militārie transportlīdzekļi, gan Turcijas ražotie droni, kuri tos iznīcināja, uzrunāja azerbaidžāņus, cita starpā citējot kādu dzejoli. Viņš sveicienam izvēlējās 20. gadsimta padomju azerbaidžāņu dzejnieka Bahtijara Vahabzades rindas par visu abpus Aras upei dzīvojošo azerbaidžāņu apvienošanos.

Pirmkārt, dzejolis un paša Erdogana klātbūtne apliecināja viņa siltās jūtas un ciešās saiknes ar turkiem radniecīgo tjurku saimes tautu. Lai gan Irāna centās ieņemt neitrālu stāju Kalnu Karabahas karā, tās amatpersonas vairākkārt pauda skeptiskus komentārus par Turcijas militārās klātbūtnes palielināšanos tās kaimiņvalstī.

Otrkārt, dzejolī minētā Aras upe mūsdienās ir Azerbaidžānas un Irānas robeža. "Viņi sadalīja Aras upi un piepildīja to akmeņiem un drātīm. Es nebūšu no tevis nošķirts. Viņi mūs ir nošķīruši ar spēku," dzejoļa rindas deklamēja Erdogans. Attiecīgi abpus tai dzīvojošo azerbaidžāņu apvienošana nozīmētu Irānas sadalīšanu, bet šāds reģionālās lielvaras līdera izteikums Irānā tika uztverts kā Irānas suverenitātes apšaubījums un netieši draudi.

Irāna ir multietniska valsts, kurā azerbaidžāņi ir vairākumā plašā valsts ziemeļrietumu daļā – Rietumazerbaidžānas, Austrumazerbaidžānas, Zandžānas un Ardabīlas provincēs. Turklāt Irānā Azerbaidžāņu ir pat skaitliski vairāk nekā Azerbaidžānā – aptuveni 15 miljoni iepretim aptuveni 10 miljoniem – un veido gandrīz piektdaļu no visiem Irānas iedzīvotājiem.

Turcijas speciālo uzdevumu vienība maršē Baku pirms uzvarai veltītās parādes:

A contingent of Turkish commandos arrived in the capital of Azerbaijan, Baku, to take part in a victory parade on December 10.

h/t @edapashaa pic.twitter.com/UyXbvpD9IH