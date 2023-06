Kahovkas HES uzspridzināts no iekšpuses; dambis jau pilnībā aizskalots

Kahovkas HES dambis uzspridzināts no iekšpuses un bojājumu veids apgāž Krievijas apgalvojumus, ka dambis sagrauts "Ukrainas raķešu triecienā", paziņojusi Ukrainas dienvidu aizsardzības spēku preses pārstāve Nataļja Gumenjuka.

"Absolūti, tas nav raķešu trieciens. Tas redzams pat pēc dambim nodarīto bojājumu ārēja izskata. Redzams, ka sprādziens noticis no iekšpuses," Gumenjuku citē aģentūra UNIAN.

Ukrainas militārais izlūkdienests paziņojis, ka sprāgstvielas detonētas attālināti.

Savukārt Ukrainas robežsardze ziņo, ka dambja konstrukcijas nu ir pilnībā sabrukušas un vairs nav redzamas zem ūdens straumes, kas plūst no Kahovkas ūdenskrātuves.

"HES vienkārši nav. Nolīdzināts vienā līmenī ar Kahovkas jūru," teikts robežsardzes publicētā video. Kadros virs ūdens redzami vien atsevišķi fragmenti, bet ne dambja konstrukcijas, kas iepriekš pacēlās augstu virs ūdens.

Ukrainas enerģētikas kompānija "Ukrhidroenergo" jau iepriekš paziņoja, ka Kahovkas HES pēc otrdien notikušās spridzināšanas vairs nav atjaunojams iepriekšējā veidolā. Sprādzienā no iekšpuses pilnībā izpostīts arī mašīnu zāles aprīkojums, norāda kompānijā.

Uzņēmums lēš, ka ūdenskrātuves ūdens pilnībā aizplūdīs četru dienu laikā.

HES spridzināšana ir pazīme tam, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms ir panikā, uzskata Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenajā izlūkošanas pārvaldē. Tāpat ar šo spridzināšanu okupanti cenšas traucēt Ukrainas armijas darbībām.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It's only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH