Kara dēļ Krievija zaudējusi savu vietu ieroču tirgū, secina Lielbritānija

Iebrukuma Ukrainā un starptautisko sankciju dēļ Krievija ir nopietni iedragājusi savu lomu un uzticamību pasaules ieroču tirgū, ikdienas izlūkošanas informācijas ziņojumā raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Jau pirms pilna mēroga iebrukum sākuma Krievijas daļa starptautiskajā ieroču tirgū saruka. Tagad kara dēļ Krievija gandrīz noteikti izvēlēsies jaunos saražotos ieročus piegādāt saviem spēkiem, nevis eksporta partneriem, skaidro briti.

Saskaņā ar Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) datiem no 2017. līdz 2021. gadam Krievija ieņēma otrā lielākā ieroču eksportētāja vietu aiz ASV, nodrošinot 19% no pasaules kopējā bruņojuma eksporta. Iepriekšējā periodā – 2012. līdz 2016. gadā – Krievijai bija 24% no tirgus. Savukārt pārdoto ieroču apjoms nokritās par 26%, liecina SIPRI ziņojums.