Kas zināms par Latvijas armijai simpatizējušo somu bruņuauto 'Sisu GTP 4x4'

Automašīnai ir iespējamas dažādas modifikācijas. Visticamāk, ar populārāko – ar 16 vietīgu salonu – šopavasar varēja iepazīsties izstādē Ķīpsalā. Bez papildus bruņojuma tā sver 14 tonnas, ir sešus metrus gara, divarpus metrus plata un tikpat augsta. Ar pilnu bāku tās sešcilindru dīzeļdzinējs ļaujot nobraukt līdz 700 kilometrus lielu attālumu un maksimāli sasniegt 100 kilometru stundā lielu ātrumu.

Atkarībā no ceļa apstākļiem un uzdevumiem automašīna var uzņemt papildus aprīkojumu, bruņojumu un kravu līdz 4,5 tonnām. Tieši plašās automašīnas pārveides iespējas un moduļu veida uzbūvi, kas auto ļaujot pārbūvēt pat operāciju laikā, uzņēmums izceļ kā sava piedāvājuma vienu no lielākajiem plusiem attiecībā uz uzturēšanas izmaksām un ilgmūžību.

Some more photos of the prototype Sisu GTP 4x4 going through trials in Latvia. The Finnish vehicle is competing with the Humvee, Turkish Cobra and South African Marauder LAV for Latvia's new 4x4 vehicle. https://t.co/GGKIiMbMf2 pic.twitter.com/KseCLT0U2Q— grant turnbull (@GrantTurnbull_) August 10, 2018