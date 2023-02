Kaujās Ukrainā iznīcinātas divas no Latvijas haubicēm; trīs joprojām ierindā

Latvija līdz ar citām demokrātiskām valstīm ir sniegusi un sniedz Ukrainai militāru palīdzību, lai tā spētu cīnīties pret asiņaino Krievijas iebrukumu. Viens no nozīmīgākajiem mūsu valsts devumiem, kas tiešā veidā stiprina Kijivas spējas kaujas laukā, ir Ukrainā atzinīgi novērtētās pašgājējhaubices M109A5Oe. Kopš pagājušās vasaras ierindā palikusi puse no tām, noskaidroja "Delfi".

Kara sākumposmā ļoti noderēja prettanku ieroči NLAW un "Javelin", kuri izpelnījās teju kulta statusu. Tāpat lieti noderēja pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger".

Vēlāk uzmanības centrā nonāca tālas darbības artilērija, slavenākā – amerikāņu HIMARS sistēma. Tagad kaujas laukā nepacietīgi gaida Rietumu kaujas mašīnas un tankus "Leopard 2", "Abrams" un "Challenger 2".

Latvija ir viena no valstīm, kuru devums Ukrainai ir īpaši liels, ja salīdzina tā apmēru pret pašmāju aizsardzības budžetu. Saskaņā ar Ķīles Pasaules ekonomikas institūta aplēsēm Latvijas militārā palīdzība Ukrainai sasniegusi 41% no 2022. gada aizsardzības budžeta apmēra, tālāk ar 37% seko Igaunija, ar 16,7% Lietuva, ar 15% Polija – valstis, kuras īpaši skaudri apzinās, cik svarīgi ir apturēt Krieviju Ukrainā.

Kopumā Latvija sniegusi atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem aptuveni 300 miljonu eiro apmērā, informēja Aizsardzības ministrijā. Dāvināti bezpilota lidaparāti, helikopteri, haubices, strēlnieku ieroči. Tāpat nosūtīts karavīru individuālais ekipējums – bruņu vestes, somas, zābaki, siltā veļa un citas lietas. Latvija ziedojusi arī sausās pārtikas uzturdevas, munīciju, prettanku ieročus, pretgaisa aizsardzības raķetes "Stinger", degvielu.

Viens no nozīmīgākajiem Latvijas dāvinājumiem ir sešas 155 milimetru pašgājēja artilērijas sistēmas M109A5Oe, kas savulaik iepirktas no Austrijas.