Kazahstānā pēc palīdzības lūgšanas Krievijai atslēdz internetu; Almati centru 'iztīra' ar spēku

Kazahstānā trešdienas vakarā uz dažām stundām tika daļēji atjaunoti interneta sakari, kas sakrita ar Kasima Žomarta Tokajeva pārraidīto uzrunu tautiešiem par militāras palīdzības lūgšanu Krievijas veidotajai Kolektīvās drošības līguma organizācijai (ODKB), lai cīnītos pret "ārvalstu apmācītiem teroristiem". Drīz pēc tās sakari valstī atkal ierobežoti, taču atsevišķi kanāli ziņo par bruņutehnikas pārvietošanos pie lielākajām pilsētām.

"Šodien lūdzu ODKB valstu vadītājiem palīdzēt Kazahstānai pārvarēt šos terorisma draudus," apgalvojot, ka pilsētu ielās redzamās "teroristu bandas" ir "nopietni sagatavotas ārzemēs". Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans, kurš ieņem arī ODKB priekšsēdētāja amatu, paziņoja, ka militārā alianse uz ierobežotu laiku uz Kazahstānu nosūtīs "miera uzturēšanas spēkus". Pašinjans arī atkārtoja Tokajeva retoriku, ka nemierus izraisījuši ārēji spēki.

Palīdzības lūgšana ODKB faktiski tiek tulkota kā vēršanās pie organizācijas izveidotājas Krievijas. Bez tās un Kazahstānas organizācijā ir vēl četras dalībvalstis – Armēnija, kurā pēc sagrāves Otrajā Kalnu Karabahas karā ir saspīlēta politiskā, ekonomiskā un drošības situācija, Baltkrievija, kurā ir saspīlēta drošības situācija, kā arī Kirgizstāna un Tadžikistāna, starp kurām pēdējā gada laikā aug politiska un militāra spriedze, kas pērn pat pārauga etniskos pierobežas grautiņos.

Drīz pēc viņa runas valstī interneta sakari atkal ierobežoti:



Savukārt agrā ceturtdienas rītā pie Almati un Nursultanas novērotas militārās tehnikas kolonnas. Arī ceturtdienas rītā uzņemtās aģentūru fotogrāfijas (titulfoto no Almati) liecina par militāro spēku ievešanu protestu apspiešanai.



Other sources say the video was filmed out side the capital of #Kazachstan , Nur-Sultan. Better quality here: pic.twitter.com/1hCVUgY5TB



No rīta daudzviet pilsētā pavērās aizvadītu sadursmju ainas - degoši un sabojāti transportlīdzekļi, tostarp policijas auto. Cita starpā publicēti Krievijas mediju uzņemti kadri, kā karavīri, šaujot, iespējams, protestētāju virzienā, ar spēku atbrīvo Almati galveno Republikas laukumu un ieņem tajā pozīcijas.



Cars are burning in Almaty. One can identify police cars, but looks like that not only them are set on fire (or at least some cars which can belong to the police were not marked as those): pic.twitter.com/hEWIqc5tMZ