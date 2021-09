Ķīna aptur arī Taivānas čerimoju un pomeraku importu

Ķīna svētdien paziņojusi par Taivānā audzēto čerimoju un pomeraku ievešanas apturēšanu. Pekina šo soli skaidro ar piesardzību pret iespējamu kaitēkļu izplatību, vēsta Ķīnas kontrolētais medijs "The Global Times", bet Taivānas prezidente Cai Inveņa kritizējusi kaimiņvalsti par vienpusēju starptautisko tirdzniecības normu pārkāpšanu.

Lauksaimniecības ministrs Čens Čičungs brīdinājis, ka par šo pārkāpumu vērsīsies Pasaules Tirdzniecības organizācijā. Tikmēr Pekinas finansētais medijs uzsver, ka abos tropiskajos augļos, kurus audzē Taivānā, bieži tiekot atrasti bīstami kaitēkļi un nekāds cits iemesls importa aizliegumam neesot jāmeklē.

Ķīnas medijs vienlaikus neslēpti pauž, ka "ja kontinentālās daļas [Ķīnas] saites ar Taivānu būtu pietiekami labas, daudzi kontinentā dzīvojošie neuzskatītu par lielu problēmu, ja kontinentālā daļa nopirktu dažus Taivānas augļus ar kaitēkļiem tajos. Bet tā kā (..) [Taivāna] vēlas darboties kā Vašingtonas klēpja sunītis, kontinentālajai daļai nav iemesla pirkt salas inficētos augļus".

Jau ziņots, ka šī gada februāra beigās Ķīna pēkšņi paziņoja, ka aptur ananasu importu no Taivānas, arī to pamatojot ar augļos atklātiem kaitēkļiem. Arī šis paziņojums tika tulkots kā spiediena radīšana uz Taivānas politiķiem. Lai gan ananasi veido 40% no visiem uz Ķīnu eksportētajiem augļiem, Taivānā lauksaimniecība ienes vien 2% no visas ekonomikas un nozarē nodarbināts gaužām niecīgs skaits cilvēku. Lai gan šādi aizliegumi ekonomisku kaitējumu nenodara, paziņojums par kaitēkļiem Taivānā tiek uzskatīts par aizvainojošu, un rada spiedienu politiķiem, jo lauksaimniecība tradicionāli joprojām ir jūtīgs iekšpolitisks temats.

Vēl pērn līdzīgi Ķīna mēģināja izdarīt spiedienu uz Austrāliju, ierobežojot vīnu importu no tās. Pirms desmit gadiem līdzīgu soli tā spēra, aizliedzot Filipīnu banānu un Norvēģijas lašu importu.