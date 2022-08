Ķīna atkal uzsāk militāros manevrus pie Taivānas

Ķīna, pēc 14.augustā notikušās ASV Kongresa delegācijas vizītes Taivānā, 15.augustā paziņojusi, ka rīko jaunus militāros manevrus netālu no Dienvidķīnas jūras salas, informē medijs "Reuters".

Svētdien, 14.augustā, piecu Kongresa deputātu delegācija tikās ar Taivānas prezidenti Cai Inveņu un apmeklēja Taivānas ārlietu ministra Džozefa Vu organizētu banketu. Šī bija otrā augsta līmeņa ASV amatpersonu vizīte Taivānā īsā laika posmā.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pēc ASV Pārstāvju palātas spīkeres Nensijas Pelosi vizītes Ķīna uzsāka apjomīgas militārās mācības Taivānas tuvumā, kuras noslēdza aizvadītajā nedēļā.

Ķīnas militārais personāls paziņojis, ka 14.augustā organizētas vairāku dienestu kopīgas kaujas gatavības apmācības jūrā un gaisa telpā ap Taivānu. Mācības bija "stingra atturēšanas politika, reaģējot uz ASV un Taivānas politisko spēli, kas grauj mieru un stabilitāti visā Taivānas šaurumā," ziņojumā sacīja Ķīna, vēsta "Reuters".

Ķīnas Aizsardzības ministrija atsevišķā paziņojumā norādīja, ka "ASV likumdevēju brauciens ir pretrunā Ķīnas suverenitātei un teritoriālajai integritātei", nesniedzot sīkāku informāciju par to, cik ilgas būs militārās apmācības.

Taivānas premjerministrs sacīja, ka šāda Ķīnas reakcija uz ārvalstu sabiedroto apmeklējumiem, vizītes neatturēs. "Mēs nevaram neko nedarīt, ja blakus ir ļauns kaimiņš, ''viņš teica reportieriem.

Taivānas ārlietu ministrija savā "Twitter" kontā izsaka pateicību ASV Kongresa delegācijai, uzsverot, ka Ķīna nevar noteikt kā demokrātiskā Taivāna iegūst sabiedrotos.

Full of thanks for the bicameral & bipartisan #US congressional delegation led by @SenMarkey for their visit. Authoritarian #China can't dictate how democratic #Taiwan makes friends, wins support, stays resilient & shines like a beacon of freedom. JW pic.twitter.com/H31SILqAvo