Ķīna pārkāpa vienošanos, paziņo Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Ķīna pārkāpusi vienošanos, kas panākta savstarpējās tirdzniecības sarunās, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Aizvadīto dienu laikā ASV-Ķīnas starpā saasinājusies spriedze jautājumos, kas saistīti ar tirdzniecību. Tramps solījis palielināt tarifus Ķīnas precēm, savukārt Pekina paziņojusi, ka īstenos “nepieciešamos pretpasākumus”, ja Vašingtona spers šādu soli, vēsta britu medijs.

Ceturtdien Ķīnas delegācija aizvadīs tirdzniecības sarunas ar ASV pārstāvjiem. Pirms plānotajām pārrunām, Tramps apsūdzējis Ķīnu vienošanās pārkāpšanā: “Viņi pārkāpa vienošanos (..) Viņi to nedrīkst darīt. Tādēļ viņi samaksās.”

Vēl nesen viss liecināja, ka abām valstīm izdosies panākt vienošanos, kas ļautu pārtraukt tirdzniecības karu. Tomēr svētdien Tramps paziņoja, ka sarunas ar Ķīnu virzās pārāk lēni un ka ASV piektdien palielinās muitas tarifus Ķīnas precēm.

ASV pārstāvis Roberts Laithaizers izteicies, ka Ķīna atkāpusies no saistībām, kuras tā uzņēmās, veicot pārrunas par tirdzniecību, bet norādīja, ka vienošanos ar Pekinu joprojām iespējams panākt.

Tramps mokroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja, ka iemesls, kādēļ Ķīna vēlas pārskatīt tirdzniecības vienošanos ir saistīta ar cerību, ka nākotnē sarunas tiks veiktas ar prezidenta amata kandidātu Džo Baidenu vai arī kādu citu "vāju demokrātu".

The reason for the China pullback & attempted renegotiation of the Trade Deal is the sincere HOPE that they will be able to “negotiate” with Joe Biden or one of the very weak Democrats, and thereby continue to ripoff the United States (($500 Billion a year)) for years to come....