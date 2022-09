Kremļa runasvīra dēls atteicies ierasties kara komisariātā

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova dēls Nikolajs trešdien atteicās doties uz kara komisariātu, "YouTube" kanāla "Popuļarnaja poļitika" tiešajā ēterā atbildot žurnālistam Dmitrijam Ņizovcevam, kas uzdevās par kara komisariāta darbinieku.

Ņizovcevs Nikolajam Peskovam paziņoja, ka ir nosūtīta pavēste, un aicināja ierasties nākamajā dienā kara komisariātā plkst.10 uz medicīnisko apskati.

"Jums ir jāsaprot, ja zināt, ka es esmu Pesokva kungs, ka tas nav gluži pareizi, ka es tur atrastos. Īsi sakot, es to risināšu citā līmenī," atbildēja Peskovs juniors, nenojaušot, ka runā ar Viļņā bāzētā medija žurnālistu.

Viņš arī paziņoja, ka negrasās doties uz kara komisariātu. "Man vispār ir jāsaprot, kas notiek un kādas man ir tiesības. Lai mani rīt savāktu? Ticiet, tas ne jums, nedz man nav vajadzīgs," skaidroja jaunais vīrietis.

"Man nav problēmu aizstāvēt dzimteni, bet man ir jāsaprot, cik mērķtiecīga būs mana parādīšanās tur, es jums saku par zināmām politiskām niansēm," piebilda Peskovs juniors.

They allegedly called the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons 😂

Can't prove it's him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu