Kremlis pavēlējis Krievijas reģioniem veidot 'brīvprātīgo bataljonus' karam Ukrainā, vēsta ISW

ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" ("Kara izpētes institūts", ISW) analītiķi uzskata, ka Kremlis ir pavēlējis Krievijas reģioniem veidot "brīvprātīgo bataljonus", lai tie piedalītos karā Ukrainā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šāda pavēle dota tā vietā, lai Krievijā izsludinātu daļēju vai pilnīgu mobilizāciju.

Krievijas mediji ziņojuši, ka par sešu mēnešu kontraktu Krievijas armijā vīriešiem tiek piedāvāts atalgojums no 3750 līdz 6000 ASV dolāriem.

Krievijas mediji arī apstiprinājuši tā saukto brīvprātīgo bataljonu izveidošanu vai attīstīšanu Kurskas apgabalā, Piejūras novadā, Baškortostānas, Čuvašijas, Čečenijas un Tatarstānas republikās, Maskavas pilsētā, Permas, Ņižņijnovgorodas un Orenburgas apgabalos, kā arī brīvprātīgo apakšvienību izveidošanu Tjumeņas apgabalā.

Domnīcas analītiķi atzīmēja, ka šādi bataljoni var tikt izveidoti no 34 tūkstošiem jaunieradušos karavīru, ja katrs Krievijas reģions izveidos vismaz vienu karaspēka daļu ar 400 cilvēkiem.