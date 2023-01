Krievija 89 savu karavīru nāvē uzbrukumā Makijivkai vaino telefonu izmantošanu

Ukrainas raķetes triecienā Krievijas okupētajā Doneckas piepilsētā Makijivkā nogalināto Krievijas karavīru skaits ir pieaudzis līdz 89, otrdien paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Jaunais likvidēto okupantu skaits minēts Krievijas Bruņoto spēku galvenās militāri politiskās pārvaldes priekšnieka pirmā vietnieka ģenerālleitnanta Sergeja Sevrjukova paziņojumā, kuru citēja propagandas medijs "RIA Novosti". Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien bija paziņojusi par 63 mobilizētu Krievijas karavīru nāvi.

Sevrjukova paziņojumā teikts, ka starp nogalinātajiem ir pulka komandiera vietnieks apakšpulkvedis Bačurins.

Krievijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka karavīru masveidīgās bojāejas cēlonis bijis tas, ka viņi lietojuši mobilos tālruņus. "Šis faktors ļāva pretiniekam nopeilēt un noteikt karavīru atrašanās vietas koordinātas, lai veiktu raķetes triecienu," paziņoja Sevrjukovs.

Ukrainas Bruņoto spēku stratēģiskās komunikācijas pārvalde savā "Telegram" kanālā pirmdien vēstīja, ka šajā triecienā esot nogalināti 400 un ievainoti 300 cilvēki, Krievijas iebrukumu Ukrainā atbalstošais kanāls "Carjgrad" rakstīja par vairākiem simtiem nogalināto, bet prokrieviskais kanāls "Operativnije svodki" – par 500 nogalinātajiem.

Mobilizētie bijuši izmitināti arodskolas ēkā, kurai Jaungada naktī trāpījusi Ukrainas raķete, kas palaista no iekārtas HIMARS.

Arī Ukrainas armijas ģenerālštābs apstiprinājis, ka veikts trieciens Krievijas karaspēka bāzei okupētajā Makijivkā.

"31. decembrī Doneckas apgabala Makijivkā koncentrācijas rajonā iznīcināti un nodarīti bojājumi līdz desmit ienaidnieka dažādu tipu militārās tehnikas vienībām, okupantu personālsastāva zaudējumi tiek precizēti," teikts ģenerālštāba pirmdienas vakara ziņojumā.

Ukraina Krievijas dronu notriekšanai izmanto ievērojami dārgākas raķetes

Lai efektīvi vērstos pret Krievijas bezpilota lidaparātiem, Ukrainas armija izmanto raķetes, kas ir ievērojami dārgākas par šiem droniem, ziņo ASV laikraksts "The New York Times" (NYT).

NYT rakstā teikts, ka Ukrainas bruņotie spēki iepriekš izmantoja zenītartilēriju un strēlnieku ieročus dažu dronu notriekšanai. Tā kā Krievija sākusi veikt dronu uzbrukumus naktīs, Ukrainas armija to notriekšanai izmanto arī raķetes, kas tiek palaistas no kaujas lidmašīnām vai zemes.

Amatpersonas apstiprinājušas, ka Ukraina šim mērķim vairākkārt pielietojusi "zeme-gaiss" tipa raķetes NASAMS.

Eksperti atzīst, ka Krievijas izmantotie Irānas droni "Shahed-136" ir relatīvi lēti, bet to iznīcināšanai izmantotie ieroču kompleksi ir ievērojami dārgāki.

Ukrainas konsultāciju uzņēmuma "Molfar" vadītājs Artems Starosiks aprēķinājis, ka raķetes izmantošana drona notriekšanai ir septiņas reizes dārgāka par šī drona palaišanu. Viena Irānas drona ražošana var izmaksāt 20 tūkstošus ASV dolāru, bet Ukrainas izmantotās "zeme-gaiss" tipa raķetes palaišana var izmaksāt no 140 tūkstošiem dolāru padomju raķetes "S-300" gadījumā līdz 500 tūkstošiem dolāru NASAMS gadījumā.