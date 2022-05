Krievijā ar Molotova kokteiļiem apmētāts kara komisariāts

Krievijā Sibīrijas pilsētā Ņižņevartovskā ar Molotova kokteiļiem jeb degmaisījuma pudelēm apmētāta kara komisariāta ēka, piektdien vēsta portāls "The Moscow Times".

Sociālajos tīklos ceturtdien publicētā video redzams, kā vīrietis pa ēkas logiem un ieejas stiklojumu met vismaz septiņas degmaisījuma pudeles. Uzbrukums esot noticis agrā trešdienas rītā.

This is reportedly a video of a Russian throwing Molotov cocktails at the Military commission office in Nizhnevartovsk on Mira street. The video was posted by the Russian outlet Baza. https://t.co/3BBbwh4R23

It is the sixth such case since February 24 according to @UKRINFORM pic.twitter.com/3qCtUa2Y6l