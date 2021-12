Krievija atzīst, ka nav nosūtījusi PVO visus datus par 'Sputnik V'

Krievija atzinusi, ka Pasaules Veselības organizācijai (PVO) nav nosūtīti visi dati, kas nepieciešami Krievijas Covid-19 vakcīnas "Sputnik V" apstiprināšanai, jo radusies neparašanās par dokumentāciju.

"Tiešām ir noteikta informācija, kas vēl ir jāiesniedz sertificēšanai," atzina Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. "Mēs to vēl neesam izdarījuši, jo mums bija atšķirīga izpratne par to, par kādu informāciju ir runa un kā to nodot," viņš piebilda.

Šāda atzīšanās ir neierasta, jo Krievija regulāri vainojusi politiskus apsvērumus tajā, ka "Sputnik V" vēl nav apstiprināta. Arī Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) vēl nav apstiprinājusi "Sputnik V", un eksperti no abām aģentūrām ir vairākkārt apgalvojuši, ka process nevirzās uz priekšu, jo no Krievijas nav saņemti visi nepieciešamie dokumenti.

PVO vakcīnu ārkārtas izmantošanas procedūrā ražotājam ir jāpierāda, ka uzņēmumi, kas ražo vakcīnas, atbilst standartiem.

Plānots, ka PVO eksperti janvārī apmeklēs vakcīnas ražotnes Krievijā.

Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcībā nonākušo informāciju Krievijai ir jāpierāda, ka visās tās ražotnēs vakcīnas tiek sagatavotas atbilstoši vienādi augstiem standartiem.

Šobrīd PVO ārkārtas izmantošanai apstiprinājusi vakcīnas, ko ražo ASV uzņēmumi "Moderna" un "Pfizer" (pēdējā kopā ar vācu "BioNTech"), Eiropas "Jannsen" un "AstraZeneca", Ķīnas "Sinopharm" un "Sinovac", kā arī Indijas "Serum Institute of India".