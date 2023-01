Krievija nav ieņēmusi Soledaru un nav aplenkusi Bahmutu, atspēko ISW

Lai gan Krievijā apgalvo, ka tās spēki ir sagrābuši Ukrainas pilsētu Soledaru un ka Bahmutai draud "neizbēgams aplenkums", realitātē tas neatbilst patiesībai, savā ikdienas ziņojumā par situāciju frontē raksta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

ISW skaidro, ka, pat ja okupanti filmējuši video Soledaras centrā, tas vēl nenozīmē, ka viņi ir ieguvuši kontroli pār pilsētu. Un, pat ja viņi būtu ieņēmuši Soledaru, tas nenozīmētu neizbēgamu Bahmutas aplenkšanu.

Domnīca 10. janvārī novērojusi vizuālus materiālus, ka algotņu grupējuma "Vagner" kaujinieki bijuši Soledaras centrā, taču realitātē iespēju nodrošināt pilnu kontroli pār apvidu aizēno pilsētas kauju dinamiskais raksturs. Turklāt Krievijas karavīri taktiskus panākumus Soledarā cenšas panākt jau mēnešiem, atzīmē ISW.

"Pat ticot visoptimistiskākajiem Krievijas apgalvojumiem, Soledaras ieņemšana nenozīmētu tūlītēju Bahmutas aplenkšanu. Kontrole pār Soledaru nenodrošinātu automātisku Krievijas spēku kontroli pār kritiskām Ukrainas sauszemes apgādes līnijām," teikts ziņojumā.

Soledaras krišanu okupantu rokās noliedz arī Ukrainas Bruņoto spēku Austrumu pavēlniecības preses pārstāvis Serhijs Čerevatijs.

"Krievi runā, ka kontrolē to [Soledaru] – tā nav patiesība. Vairāk informācijas gaidiet Ģenerālštāba ziņojumā," pulkvedi Čerevatiju citē Ukrainas TV kanāls "Sabiedriskās ziņas".

Otrdien vakarā par Soledaras ieņemšanu paziņoja Krievijas privātās militārās kompānijas "Vagner" vadītājs Jevgēnijs Prigožins. Viņš gan atzina, ka pilsētas centrālajā daļā turpinās kaujas, raksta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Savukārt trešdienas rīta ziņojumā Ukrainas Ģenerālštābs par Soledaru neko izvērstu neziņo.