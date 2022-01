Krievija pārsviedusi helikopterus uz Ukrainas pierobežu

ASV amatpersonas paziņojušas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins spēris pirmos soļus militāro helikopteru pārsviešanai uz Ukrainas pierobežu, kas varētu būt pazīme, ka turpinās uzbrukuma plānošana pret Ukrainu, vēsta laikraksts "The New York Times".

ASV amatpersonas prognozējušas, ka decembrī un janvāra sākumā uz Ukrainas pierobežu tiks nosūtīti Krievijas armijas papildspēki, karavīru skaitam sasniedzot 175 tūkstošus, vēsta izdevums.

Kaut arī karaspēka pārsviešana palēninājusies, pie robežas joprojām atrodas aptuveni 100 tūkstoši karavīru, un Krievija tur izvietojusi papildu triecienaviāciju, pavēstīja ASV amatpersonas.

Trieciena un transporta helikopteri, kā arī triecieniznīcinātāji kļūs par Krievijas svarīgāko pārākuma elementu, ja Putins atkal nolems iebrukt Ukrainā, norāda avīze.

ASV gaisa spēku radioelektroniskās izlūkošanas lidmašīnas RC-135 kopš 27. decembra regulāri veic lidojumu virs Ukrainas, vēsta laikraksts.

Tas amerikāņu izlūkiem ļauj noklausīties Krievijas karavīru sarunas.

ASV arī izmanto lidmašīnas E-8 JSTARS, lai veiktu uz zemes izvietoto objektu novērošanu, kā arī sekotu Krievijas karaspēka koncentrācijai un pārvietošanai.

ASV īpaši rūpīgi seko pazīmēm, vai Krievija pie robežas neizvieto taktiskos kodolieročus, kas, kā ļāvušas noprast Krievijas amatpersonas, varētu būt viens no notikumu attīstības variantiem, norāda "The New York Times".

Vairākas nedēļās nerimst spriedze, ko izraisījusi Krievijas karaspēka koncentrācija pie Ukrainas robežām, Kijevā un Rietumos raisot bažas par vēl viena Krievijas iebrukuma gatavošanu.

Krievija noraida apsūdzības par iespējamu tās karaspēka iebrukumu Ukrainā. Kā apgalvo Putins, Maskava ieņem aizsardzības pozīcijas, jo bažījas, ka Kijeva pārmērīgi tuvinās ar NATO.

ASV prezidents Džo Baidens vēl 7. decembrī videosamitā brīdināja Putinu, ka ASV noteiks Krievijai līdz šim nepieredzētas sankcijas, ja tā uzbruks Ukrainai.