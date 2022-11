Krievija zina, ka nespēs novērst ukraiņu pārcelšanos pār Dņepru, analizē ISW

Krievijas militārā vadība lieliski saprot, ka Ukrainas spēki faktiski jebkurā brīdī var šķērsot Dņepras upi un izvērst pretuzbrukumu Hersonas apgabala austrumos, potenciāli apdraudot visas kritiskās sauszemes apgādes līnijas no Krimas pussalas, savā ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par to liecina aizsardzības pozīciju veidošana Hersonas apgabala austrumu daļā. Tomēr, kā secina ISW eksperti, krievi nelolo ilūzijas par savām iespējām novērst ukraiņu pārcelšanos pāri upei, tāpēc pat necenšas darīt kaut ko pārcelšanās apturēšanai.

Eksperti gan pasvītro, ka šī analīze nekādā veidā neprognozē un nevērtē to, vai Ukrainas spēki vispār grasās un ir spējīgi forsēt Dņepru šajā reģionā, un vai notiks šādi mēģinājumi.

Savukārt Lielbritānijas Aizsardzības ministrija pirmdien publicētā atskaitē raksta, ka atbrīvotā Hersona ir pakļauta Krievijas artilērijas apšaudēm, jo atrodas vairuma artilērijas sistēmu sasniedzamības zonā.

Lielu daļu postījumu, domājams, Hersonai nodara Krievijas reaktīvās zalvju uguns sistēmas "Grad", secina britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/XWuPnTsw1W

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YurfEk2Bth

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 28, 2022



Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.