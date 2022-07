Krievijai sāk trūkt modernu raķešu, pieļauj Lielbritānijas izlūkdienesti

Lielbritānijas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija vedina domāt, ka Krievijai sāk trūkt modernu raķešu.

Krievija, visticamāk, izmantoja pretkuģu raķetes sekundāram sauszemes uzbrukumam, jo tai sāk sarukt modernu precīzu ieroču krājumi, teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā.

Tajā norādīts, ka 27. jūnijā tirdzniecības centram Kremenčukā, visticamāk, trāpīja pretkuģu raķete "KH-32", kas nespēj precīzi sasniegt mērķus uz zemes.

Savukārt nesen dzīvojamajam namam Odesā, visticamāk, trāpīja raķete "KH-22", kas ir vēl neprecīzāka, teikts ziņojumā.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/fwzYduGXwf

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK