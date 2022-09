Krievijas Aizbaikāla novadā mobilizācijas dēļ ievieš sauso likumu

Krievijas Aizbaikāla novadā vairākās pilsētās un rajonos varasiestādes ieviesušas sauso likumu, šo soli skaidrojot ar "daļējās mobilizācijas" situāciju, piektdien pavēstīja amatpersonas. Savukārt Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) ziņojumā secināts, ka kopš kara Ukrainā sākuma pilsoniskās sabiedrības vajāšana Krievijā sasniegusi jaunu līmeni.

Alkoholisko dzērienu tirdzniecības aizliegums ieviests Gornijas un Borzjas pilsētās, kā arī novada galvaspilsētas Čitas Pesčankas rajonā, teikts novada valdības lēmumā.

Lēmums pieņemts saistībā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojumu par "daļējo mobilizāciju".

Visās Aizbaikāla novada pašvaldības alkoholiskos dzērienus aizliegts tirgot 300 metru rādiusā ap kara komisariātiem. Izņēmums noteikts vienīgi sabiedriskās ēdināšanas vietām un beznodokļu veikaliem.

Valdības rīkojumam nav beigu termiņa. Tas noteikts uz Putina izsludinātās mobilizācijas periodu, un arī tam nav beigu datuma.

Gornijā, Borzjā un Pesčankā atrodas armijas daļas, norāda portāls "Taiga Info".

Savukārt medijs "Nexta" ziņo, ka piedzērušies mobilizētie Krievijas "tēvzemes aizstāvji" sāka kautiņu savā starpā. "Šķiet, ka ne visi sasniegs fronti," situāciju komentē medijs.

