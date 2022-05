Krievijas elitārākās vienības Ukrainā piedzīvojušas ievērojamus zaudējumus, ziņo Lielbritānija

Dažas no Krievijas bruņoto spēku elitārākajām vienībām Ukrainā piedzīvojušas būtiskus zaudējumus, informē Lielbritānijas Aizsardzības ministrija, kas publicējusi jaunāko izlūkošanas informāciju par Maskavas uzsākto karu kaimiņvalstī.

Konflikta sākumā Krievija iesaistīja Ukrainā vairāk nekā 120 bataljonu taktiskās grupas, kas kopumā veido aptuveni 65 procentus no visa Maskavas rīcībā esošā sauszemes kaujas spēka, vēsta ministrija.

Londona norāda, ka visticamāk, vairāk nekā ceturtā daļa no šīm vienībām tagad ir padarītas par kaujām nespējīgām.

Tāpat Lielbritānija ziņo, ka dažas no Krievijas elitārākajām vienībām, tostarp VDV Gaisa desanta spēki, ir cietušas vislielākos zaudējumus. Londona pieļauj, ka Krievijai būs vajadzīgi vairāki gadi, lai atjaunotu šos spēkus.

