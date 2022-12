Krievijas elitē vieni grib pauzi, citi eskalēt karu līdz beigām; 'miera partija' neeksistē

Abas pirmās grupas ir vienotas uzskatos, ka karš nerit tā, kā vajadzētu (kopš Putins "speciālo militāro operāciju" nosauca par karu, arī citi varas pārstāvji vairs nevairoties no šī vārda). Pēc desmit kara mēnešiem Krievija nevar palepoties ne ar Ukrainas "demilitarizāciju", ne spožām uzvarām. Arī jaunu teritoriju pievienošana Krievijai nav nesusi centram cerēto tautas atbalsta uzplaiksnījumu. Turklāt divus no četriem "jaunajiem reģioniem" – Zaporižjas un Hersonas apgabalus – Krievija vispār var zaudēt pārskatāmā nākotnē, skaidro viens no medija avotiem.

Drošāk ir pielāgoties



Kopumā Krievijas elite īsteno pielāgošanās stratēģiju – izvēlas atbalstīt režīmu –, un pašlaik nav pamata runāt par skaidru šķelšanos, kas varētu apdraudēt varas stabilitāti, portālam "Delfi" skaidro Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) pētnieks Mārcis Balodis.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Varam gana droši pieņemt, ka pastāv neapmierinātība ar notiekošo, piemēram, sankcijām, īpašumu iesaldēšanu un starptautisku izolāciju, taču, raugoties no elites puses, pašlaik sekot režīmam ir drošāk nekā atklāti tam stāties pretī. Tas ļauj saglabāt piekļuvi resursiem," uzsver politologs.

Arī birokrātiskais aparāts darbojas salīdzinoši sekmīgi, kas liecina par elites saliedētību, viņš atzīmē.

Pauze, lai sagatavotos



Pirmās "Vjorstka" minētās grupas pārstāvji (robeža starp abām grupām gan neesot skaidri novelkama) uzskata, ka apstākļos, kad sarūk sabiedrības atbalsts varai, pasliktinās labklājības līmenis, iedzīvotāji masveidā bēg uz ārzemēm un situācija frontē nav iepriecinoša, Kremlim karš ir jānopauzē. Tā tiktu iegūts laiks pienācīgai mobilizēto nodrošināšanai un citu ar karu saistīto procesu organizēšanai, kā arī ekonomikas pārkārtošanai kara vajadzībām.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Viens no avotiem parlamentā medijam skaidro, ka tam ir nepieciešami vismaz daži mēneši bez krasām militārām kustībām frontē. Laiks jāizmanto arī darbam ar sabiedrības viedokli, uzskata viens no avotiem Kremlī, skaidrojot, ka informācijas kampaņa ap karu ir ļoti nepārdomāta. Ja pēdējos mēnešos viss būtu darīts pareizi un bez aizķeršanās, Kremļa saimniekam arī būtu bijis ko teikt lielajā preses konferencē, viņš uzskata.