Krievijas flote joprojām Ukrainai rada draudus Melnās jūras reģionā, secina britu izlūki

Jaunākajā izlūkošanas informācijas paziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija, teikts, ka, neraugoties uz piedzīvotājiem zaudējumiem, Krievija joprojām rada draudus Ukrainai Melnās jūras reģionā.

Londona ziņo, ka Melnās jūras darbības zonā pašlaik atrodas aptuveni 20 Krievijas Jūras spēku kuģi, tostarp zemūdenes.

Kā būtisku faktoru Lielbritānija izceļ Bosfora šaurumu, kas joprojām ir slēgts visiem karakuģiem, kas nav Turcijas. Tas savukārt neļauj Krievijai aizstāt savu Melnajā jūrā zaudēto kreiseri "Moskva".

Neraugoties uz apkaunojošajiem desanta kuģa "Saratov" un kreisera "Moskva" zaudējumiem, Krievijas Melnās jūras flote saglabā spēju uzbrukt mērķiem Ukrainā un tās piekrastē, norāda britu izlūkdienesti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/kGpbSP2o7L

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6