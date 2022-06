Krievijas gaisa spēki Ukrainā nav guvuši pārākumu, ziņo britu izlūki

Krievijas gaisa spēki Ukrainā līdz šim nav darbojušies pietiekami efektīvi. Maskavas nespēja pastāvīgi veikt misijas gaisa telpā ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas novedis pie Krievijas ļoti ierobežotajiem panākumiem kaujaslaukā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka Krievija nespēj iegūt pilnvērtīgu pārsvaru gaisa telpā un tās spēki ir mēģinājuši izvairīties no riskantām situācijām, reti iekļūstot dziļi aiz Ukrainas spēku līnijām.

Gadiem ilgi liela daļa Krievijas gaisa kaujas apmācību, ļoti iespējams, bijušas organizētas, lai atstātu iespaidu uz augstākajām amatpersonām, raksta britu ministrija. Lai gan Krievijai ir iespaidīgs salīdzinoši modernu un spējīgu kaujas lidmašīnu arsenāls, tās gaisa spēki arī gandrīz noteikti nav spējuši attīstīt institucionālo kultūru un prasmju kopumu, kas nepieciešams tās personālam, lai apmierinātu Krievijas centienus realizēt Rietumu stila gaisa spēku kampaņas.

Tas ir novedis pie tā, ka sauszemes karaspēkam nācies darīt vairāk nekā plānots. Tāpat Krievijai nācies paļauties uz spārnotajām raķetēm, kuru krājumi, visticamāk, tuvojas beigām.

Runājot par situāciju frontē, Lielbritānija ziņo, ka nedēļas nogalē Krievijas sauszemes un taktiskās gaisa operācijas joprojām bija vērstas uz Donbasa sektoru.

