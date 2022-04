Krievijas iebrukums Ukrainā. 40. diena (04.04.2022). Teksta tiešraides arhīvs

Aizvadītajā nedēļas nogalē baisas ainas pavērās okupantu spēku pamestajās teritorijās Kijivas apgabalā – Bučā un citur atrasti simtiem nogalinātu civiliedzīvotāju un Ukraina apsūdz Krievijas karavīrus apzinātā slepkavošanā. Savukārt pēc iebrucēju spēku atvilkšanas no valsts ziemeļiem atsākušies uzbrukumi dienvidos – naktī uz pirmdienu sprādzieni dzirdami Odesā. Kara 40. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 40. diena (04.04.2022)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

Krievijas karavīri pēc Ukrainas pilsētu un ciemu iedzīvotāju slepkavošanas un viņu māju apzagšanas sazagto mājiniekiem sūta pa pastu no Baltkrievijas. Tikai vienas Mozilas pilsētas pasta filiāles novērošanas kamera trīs stundu garumā iemūžinājusi virkni Krievijas marodieru. https://www.youtube.com/watch?v=6vyY4rnJ7lA&ab_channel=AntonMotolko

ASV uzskata, ka Krievija patlaban pārskata tās kara mērķus un vēlas ielenkt un pārmākt Ukrainas spēkus valsts austrumos. Tā arī plāno turpināt aviācijas uzlidojumus un raķešu triecienus visā pārējā Ukrainā, lai grautu un terorizētu, vājinot valsti, cik vien tas ir iespējams, žurnālistiem pirmdien norādījis ASV prezidenta Džo Baidena nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans. Viņš norāda, ka šis kara posms var ieilgt. Vienlaikus Baidena padomnieks atzīmē, ka Krievijas spēku panākumi būs tikai "uz laiku". Tuvākajās dienās ASV izziņos par papildu militāro palīdzību Ukrainai. Salivans gan atzīmē, ka ne viss, kas tiek piegādāts var tikt izziņots. "Mēs būsim ar Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams," viņš uzsvēra.

ASV militārā palīdzība 800 miljonu dolāru vērtībā nedēļas nogalē sasniegusi Ukrainu, pirmdien atklāja Pentagona pārstāvis Džons Kērbijs. Prioritāte sūtījumos ir tām tehnoloģijām, kuras Ukrainai ir visnepieciešamākās – prettanku ieročiem "Javelin", pretgaisa ieročiem "Stingers" un bezpilota lidaparātiem, viņš atzīmējis. Turklāt piektdien Pentagons paziņoja par vēl 300 miljonu dolāru vērtu militārās palīdzības komplektu. (CNN)

Baltkrievijas datorspēļu izstrādātājs "Wargaming", kas pazīstams kā "The World of Tanks" radītājs, paziņojis par Krievijas un Baltkrievijas tirgu pamešanu un biroju slēgšanu. Kompānija norāda, ka ir gatava, ka šis solis būs finansiāls zaudējums gan tagad, gan tālākā nākotnē. Lai gan "Wargaming" pārstāvji aiziešanu no abām valstīm neskaidro ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kuru atbalsta patlaban no Krievijas faktiski atkarīgā Baltkrievija, tā iepriekš par karu atbalstošu publisku ierakstu sociālajos tīklos atlaida kompānijas radošo direktoru. (ars Technica)

Ukrainai no okupantu spēkiem izdevies pilnībā atbrīvot Žitomiras apgabalu. Arī Čerņihivas apgabalu pametušas pēdējās iebrucēju vienības, un Dņiprovskes, Dobrjankas un Hremjačas robežpunktos atkal pacelti Ukrainas karogi.

Krievijas melus, ka Bučas iedzīvotāji noslepkavoti pēc to aizbraukšanas, atmasko pat satelītattēli, vēsta "The New York Times". Attēlos, kuri uzņemti vēl dienās pirms Ukrainas spēki pārņēma Krievijas spēku pamestās pilsētu, saskatāmi cilvēku līķi uz ielām.Satelītattēli gan nav vienīgais pierādījums. Pilsētā ir arī izdzīvojušie, kuri iebrucēju zvērības, tostarp pret saviem pašiem tuvākajiem, pieredzējuši savām acīm.

Krievijas jau mēnesi okupētajā Ukrainas dienvidu pilsētā Hersonā sākot trūkt pārtikas, atsevišķu zāļu, kā arī pastāv problēmas iegādāties degvielu, ziņo pilsētas mērijas pārstāvji. Pilsēta turpina palīdzēt tiem, kuri vairs nespēj iegādāties pārtiku. Daudzi zaudējuši darbu, jo aizvien jauni uzņēmumi pārtrauc darbu. Krievijas okupācijas spēki turpina pārmeklēt dzīvojamās mājas, apcietina varas iestāžu pārstāvjus, tostarp aizvests teātra direktors. Neskatoties uz to, pilsētā turpinās miermīlīgi protesti, kurus iebrucēji cenšas izgaiņāt. (Babel)

Azova pulks ziņo, ka pirmdienas laikā iznīcinājis divus Krievijas tankus, amfībiju bruņutransportieri un lielu skaitu iebrucēju kājnieku.

Vācijas kosmētikas un sadzīves ķīmijas milzis "Henkel" turpinās darbu Krievijā, ziņo "Reuters". Uzņēmuma pazīstamākie zīmoli ir "Schwarzkopf", "Persil", "Loctite", "Bref", "Silan", "Syoss", "Fa" un citi.

Krievijas karaspēks pirmdien, 4. aprīlī, apšaudīja Mikolajivas apgabalu. Uzbrukumos ir ievainotie un mirušie, tostarp bojā gājuši bērni. Artilērijas uzbrukumā cietušas gan dzīvojamās ēkas, gan medicīnas iestāde un infrastruktūras objekti, ziņo apgabala priekšsēdētāja Anna Zamazejeva. https://t.me/suspilnemykolaiv/7181?single

ASV prezidents Džo Baidens Krievijas un tās prezidenta Vladimira Putina pastrādātās zvērības Bučā nodēvējis par kara noziegumu. "Atcerieties, ka mani kritizēja par Putina nodēvēšanu par kara noziedznieku. Patiesība ir tāda, ka jūs esat redzējuši, kas notika Bučā. Tas apstiprina – viņš ir kara noziedznieks. Bet mums ir jāapkopo informācija," norādījis Baidens. Viņš uzsvēra, ka Putins "ir nežēlīgs, un tas, kas notika Bučā, ir nežēlīgi". ASV prezidents gan noliedzis, ka Bučā pastrādātie noziegumi pielīdzināmi genocīdam. (CNN)

Volodimirs Zelenskis pirmdien apmeklēja Krievijas ordas iznīcināto Buču. Kā CNN žurnālistiem, kuri arī šodien apmeklēja pilsētu, pastāstīja kāds no satiktajiem karavīriem, kopš sestdienas pilsētā tiek vākti nogalināto iedzīvotāju līķi. To nav desmitiem, bet gan simtiem.

Krievijas armijas plašo marodierismu iezīmē arī melni atgadījumi no karalauka. Kāds Krievijas karavīrs un zaglis bruņuvestes aizsargājošo plāksni iemainījs pret nozagtu portatīvo datoru. Šis gadījums atklāts nejauši, jo marodieris tika neitralizēts. https://twitter.com/GraniTweet/status/1510994074102345732

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par Mariupoles glābšanu: "Tuvākajās dienās un, iespējams, stundās mums būs atbilde uz jūsu ļoti sarežģīto jautājumu, uz kuru neviens nevar atrast atbildi. |Diemžēl paši ziniet, no kuriem viss ir atkarīgs." https://t.me/ressentiment_channel/20829

Pie Kijivas esošais atpūtas parks "Dobropark", kas lepojās ar mākslīgi veidotām ainavām un visās sezonās krāšņiem dārziem, ziņo, ka tā centrālā ēka ir iznīcināta, Krievijas vestās karadarbības rezultātā cietušas arī citas ēkas, iznīcināti pilnīgi visi transporta līdzekļi, kā arī nozagti visa veida dārzkopības instrumenti. Savukārt darbinieki no okupantu spēkiem nav cietuši.

Tiek lēsts, ka Mariupolē joprojām ir ap 130 000 cilvēku, kuru izkļūšanu bloķē aktīva karadarbība.

Krievijas karaspēks gatavojas Harkivas ieņemšanai, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas pārstāvis Oleksandrs Motuzjaņiks.No turienes okupanti plāno triecienu Ukrainas karaspēkam tā dēvētajā Apvienoto spēku operācijas zonā (Donbasā), viņš atzīmē. Krievija jau šobrīd veido apgādes ceļus, munīcijas un raķešu krājumus, kā arī sagatavo medicīnas iestādes liela skaita ievainoto uzņemšanai.

Austrija paziņojusi, ka neatbalstīs gāzes embargo pret Krieviju, neskatoties uz tās armijas nežēlīgo vardarbību Bučā citviet Ukrainā. Austrija ir viena no lielākajām atjaunojamās enerģijas ražotājām, taču Krievijas imports joprojām veido 80% no valstij piegādātās gāzes un nodrošina ceturto daļu visas elektroenerģijas. (Babel)

Lietuvas valdība pirmdien nolēmusi pazemināt diplomātiskās pārstāvības statusu attiecībās ar Krieviju un pieprasījusi, lai šīs valsts vēstnieks Aleksejs Isakovs atstāj Lietuvu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lietuva-izraida-krievijas-vestnieku-sledz-konsulatu-klaipeda.d?id=54213504

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV). https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-sasaurinas-diplomatiskas-attiecibas-ar-krieviju-sola-rinkevics.d?id=54213324

Ukraina vēlas "parādīt pasaulei", kas notika Bučā, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, solot, ka viņa valsts "neapstāsies", kamēr tā neatradīs atbildīgos. Pirmdien, runājot ar žurnālistiem Bučas pilsētā, Zelenskis sacīja, ka "mums ir ļoti svarīgi, lai prese būtu šeit" pilsētā. "Mēs vēlamies, lai jūs parādītu pasaulei, kas šeit notika. Ko darīja Krievijas militārpersonas. Ko Krievijas Federācija darīja mierīgajā Ukrainā. Jums bija svarīgi redzēt, ka tie [nogalinātie] ir civiliedzīvotāji," piebilda prezidents. (CNN)

Japānas ārlietu ministrs Jošimasa Hajaši paziņojis, ka 20 Ukrainas bēgļi varēs doties kopā ar viņu uz Japānu oficiālajā valdības lidmašīnā. Ministrs tagad ir Polijā, un teicis, ka tie esot bēgļi, kuri vēlas doties uz Japānu, taču līdz šim viņiem nav bijusi iespēja pašiem tur nokļūt. Šāds lēmums ir saistīts ar Japānas centieniem sniegt humāno palīdzību ukraiņiem. (Sky News)

Aktuālā karte: kā Ukraina aizstāvas pret Krievijas agresiju. https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-4-aprila-aktuala-informacija.d?id=54213086

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien, apmeklējot Bučas pilsētu. Šajā - netālu no Kijivas esošajā - pilsētā aizvadītajā nedēļas nogalē atklātas masu slepkavības.

Krievija gatavojot programmu, kas palīdzēs ārzemēs dzīvojošajiem krieviem repatriēties. Šādu ziņu apstiprinājusi Krievijas Nodarbinātības ministrija un Rūpniecības un tirdzniecības ministrija. (LETA)

Vācijai draudētu "būtiska recesija", ja Krievijas gāzes piegāde tiktu pārtraukta, uzskata viena no valsts augstākajām banku amatpersonām Kristians Sjūings. "Krievijas karš pret Ukrainu un Covid-19 pasliktina Vācijas ekonomiku," viņš sacīja pirmdien izplatītā paziņojumā. "Krievijas gāzes piegādes pārtraukšanas gadījumā situācija pasliktinātos. Diez vai būtu iespējams izvairīties no būtiskas recesijas Vācijā," prognozēja Sjūings. (CNN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklējis Buču, kurā notikušas masu slepkavības. Viņš runājis ar vietējiem iedzīvotājiem un aplūkojis iznīcināto Krievijas kara tehniku. (UNIAN)

Spānijā tikusi konfiscēta jahta, kuras īpašnieks, visticamāk, ir Krievijas oligarhs Viktors Vekselbergs un kuram ir cieša saikne ar Vladimiru Putinu. Viņš ir arī ASV, ES un Lielbritānijas sankcionēto personu sarakstā. (Sky News) Attēls: AP/Scanpix/LETA

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde ieguvusi sarakstu ar Krievijas karavīriem, kas piedalījušies kara noziegumos Kijivas apgabala Bučā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-izluki-ieguvusi-bucas-kara-noziedznieku-sarakstus.d?id=54213092

Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas (ICRC) darbinieki atkal nav varējuši iekļūt Mariupolē, paziņoja palīdzības aģentūras pārstāvis. Džeisons Straziuzo aģentūrai "Reuters" sacīja, ka jaunākos centienus nogādāt palīdzību aplenktajai dienvidaustrumu ostas pilsētai un evakuēt no turienes civiliedzīvotājus apgrūtināja "drošības apstākļi" šajā reģionā. Arī vairāki iepriekšējie ICRC mēģinājumi sasniegt Mariupoli pēdējo dienu un nedēļu laikā izrādījušies neveiksmīgi. (Al Jazeera)

No pirmdienas Krievija ir ieviesusi ierobežojumus vīzas iegūšanai iedzīvotājiem no Krievijai "nedraudzīgām valstīm". "Nedraudzīgās valstis",pēc Putina domām, ir Eiropas Savienības valstis, Norvēģija, Šveice un Islande. (Sky News)

ASV aicinās ANO Ģenerālo Asambleju apturēt Krievijas dalību ANO cilvēktiesību padomē, paziņojusi ASV vēstniece organizācijā Linda Tomasa-Grīnfilda. Lai Krievijas dalība šajā padomē tiktu apturēta, divām trešdaļām no kopumā 193 ANO dalībvalstu jāatbalsta Vašingtonas ierosinātais solis. (The Guardian)

Odesā pirmdien darbu atsāk Grieķijas konsulāts, pavēstīja konsuls Dimitrijs Dohtsis, par šo soli paziņojot pēc tam, kad Krievijas karaspēks atkal bija apšaudījis Ukrainas dienvidu pilsētu. (LETA)

ANO augstā komisāre cilvēktiesību jautājumos Mišela Bačeleta izplatījusi paziņojumu, kurā teikts, ka Bučā ir jāveic visu atrasto cilvēku mirstīgo atlieku ekshumācija un identifikācija, lai nodrošinātu iespējamo kara noziegumu izmeklēšanu. "Mani šausmina attēli ar civiliedzīvotājiem, kas guļ miruši uz ielām un improvizētos kapos Bučas pilsētā Ukrainā," viņa sacīja. "Ir svarīgi, lai visi līķi tiktu ekshumēti un identificēti, lai varētu informēt upuru ģimenes un noteikt precīzus nāves cēloņus. Ir jāveic visi pasākumi, lai saglabātu pierādījumus," turpināja Bačeleta. "Ir ļoti svarīgi, lai tiktu pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu neatkarīgu un efektīvu izmeklēšanu par notikušo Bučā, lai nodrošinātu patiesību, taisnīgumu un atbildību, kā arī kompensācijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļus upuriem un viņu ģimenē," viņa uzsvēra. (Sky News)

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko salīdzinājis pierādījumus par civiliedzīvotāju slepkavībām netālu no Ukrainas galvaspilsētas ar ainām no šausmu filmas. "Lietas, ko mēs tagad redzam Irpiņā un Bučā, tās ir šausmu ainas. Diemžēl tās nav no filmām," viņš paziņoja. "Tā ir realitāte. Tā ir šausmīga realitāte, kad mēs redzam civiliedzīvotājus ar sasietām rokām aiz muguras," turpināja Kļičko, piebilstot: "Es nesaprotu nevienu cilvēku, kurš to varētu izdarīt. Taču esmu pārliecināts, ka tādas pašas ainas ir daudzās citās Ukrainas pilsētās." "Agresoram par to ir jāmaksā - jāmaksā smaga cena par tūkstošiem ukraiņu dzīvību," uzsvēra Kijivas mērs. "Mēs nepiedosim to, kas ir nodarīts mūsu pilsētām un mūsu iedzīvotājiem," sacīja Kļičko. (BBC)

Saskaņā ar apgabala gubernatora teikto, Krievijas karaspēks vairs neieņem nevienu Sumu reģiona daļu. Dmitro Živickis sacīja, ka okupanti lielākoties ir atkāpušies, un Ukrainas karaspēks strādā, lai no turienes padzītu atlikušās Krievijas vienības. Viņš norādīja, ka Krievijas karaspēks reģionā, kas robežojas ar Baltkrieviju, ir atstājis daudz tehnikas. (Sky News)

Berlīne nenoteiks tūlītēju embargo Krievijas energoresursu importam, neskatoties uz zvērībām Ukrainā, paziņojis Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Hābeks. "Mēs strādājam pie embargo ar pasākumiem, kas katru dienu kaitē Putinam. Mēs esam uz labā kursa, un šonedēļ mēs panāksim lielāku progresu šajā virzienā,” izteicās ministrs, piebilstot: "Mēs strādājam pie neatkarības no Krievijas gāzes, oglēm un naftas." Hābeks skaidroja, ka pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā 35% no Vācijas naftas importa nākuši no Krievijas, tagad tie ir aptuveni 25%. Iepriekšējos paziņojumos viņš teicis, ka kopš iebrukuma Vācijas atkarība no Krievijas gāzes ir samazinājusies no 55% līdz 40%. Saistībā ar civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā un citviet Ukrainā šonedēļ tiks lemts par jaunām sankcijām pret Krieviju, norādīja Hābeks. (BBC)

Ukrainas izlūkdienests ziņojusi, ka Krievija veidojot sankcionēto preču kontrabandas līniju caur Gruziju. Gruzija esot piekritusi Krievijas vēlmei veidot šādu līniju. (UNIAN)

Krievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Bastrikins pirmdien lūdzis savai institūcijai iesākt Bučas masu slepkavības analīzi, tādējādi noliedzot Kremļa spēku iesaisti notikumā. Krievijas Aizsardzības ministrija svētdien raksturojusi visus apgalvojumus par Krievijas armijas noziegumiem Bučā kā aplamus, taču nesniegusi ticamus pierādījumus. (CNN)

Ukrainā pirmdien plkst.10 atsākta autosatiksme starp Černihivu un Kijivu, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Černihivas apgabala valsts administrācija. (LETA)

Krievijas Ārlietu ministrija atkārtoti lūgšot ANO Drošības padomi sarīkot ārkārtas sanāksmi pirmdien, lai pārrunātu masu slepkavības Bučā, par kurām Kremlis apsūdz Ukrainas armiju un "radikāļus". (Reuters) Tikmēr Eiropas Savienības norādījusi, ka kara noziegumus nav varējis pastrādāt neviens cits, kā vien Krievija. (CNN) Lielbritānija, kura aprīlī ir ANO Drošības padomes prezidējošā valsts, noraidījusi Krievijas lūgumu. Nākamā tikšanās reize ir paredzēta otrdien.

Latvija plāno piešķirt 100 000 eiro kara noziegumu izmeklēšanai Ukrainas teritorijā, izriet no Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotā, patlaban saskaņošanās procesa esošā rīkojuma projekta. https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-plano-pieskirt-100-000-eiro-krievijas-istenoto-noziegumu-izmeklesanai-ukraina.d?id=54211824

Ukrainas dienvidos okupanti sākuši pārgrupēšanos un plāno jaunu spēcīgu uzbrukumu, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/287562393556846&show_text=true&width=500

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis aicina izveidot neatkarīgu starptautisku komisiju Krievijas kara noziegumu Ukrainā izmeklēšanai. Komisijā darbotos ārsti, kriminologi un citi speciālisti, viņš paziņoja preses konferencē Varšavā, nosaucot Krieviju par “totalitāru fašistisku valsti”, kuru apturēt ir ES un ASV pienākums. “Buča, Irpiņa, Hostomeļa un Motižina ir vietas, ko mēs atcerēsimies. Krievi pastrādāja noziegumus un genocīdu. Tie ir rūpīgi jādokumentē un jātiesā,” domā Moraveckis. (CNN)

Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirmdien noraidījis visas apsūdzības par masveida slepkavībām Bučas pilsētā un sacījis, ka Ukrainas apgalvojumus vajadzētu apšaubīt. Peskovs pieminējis, ka notikuma fakti un hronoloģija nesakrīt ar Ukrainas izteikto versiju un prasījis citiem neveikt pāragrus secinājumus. (The Guardian)

Par svarīgāko īsumā: Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 40 dienas un turpina pārsteigt ar Krievijas okupantu zvērībām. Pēc Krievijas karavīru atkāpšanās no Kijivas apkārtnes nedēļas nogalē atklājās baisa aina Bučā – civiliedzīvotāju līķi, tostarp nogalinātie ar uz muguras sasietām rokām un liecības par citām zvērībām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis okupantu darbības Ukrainā nosauca par genocīdu.Ziņas par zvērībām izraisījušas starptautisku sašutumu un Rietumu līderi aicina izmeklēt iespējamos kara noziegumus un pastiprināt sankciju pret Krieviju. Polijas prezidents Mateušs Moraveckis pirmdien aicinājis izveidot starptautisku komisiju kara noziegumu Ukrainā izmeklēšanai. Eiropas Savienība (ES) gatavojot jaunas sankcijas pret Krieviju, turklāt Vācija, kas ir liela Krievijas gāzes patērētāja, pieļauj krievu gāzes importa aizliegumu ES. Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Krievijā notiek slēpta rezervistu mobilizācija, lai uz Ukrainu nosūtītu vēl 60 tūkstošus karavīru. Britu izlūki ziņo, ka smagas kaujas turpinās aplenktajā Mariupolē, kur Ukrainas spēki turpina aizsargāt pilsētas centru. Mariupole ir viens no galvenajiem Maskavas mērķiem, domā briti. Tāpat turpinās okupantu spēku reorganizācija, lai pārorientētu ofensīvu uz Donbasu.

Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habeks sacījis, ka Vācija aktīvi strāda, lai ieviestu embargo naftai un gāzei. "Pēc federālās valdības un manām domām, tas [..] ir pareizais lēmums un tāds, kas sāpinās Putinu," Habeks atbildējis uz jautājumu par to, vai Krievijas veiktā Ukrainas iedzīvotāju nogalināšana iedrošinātu Berlīni ieviest embargo Kreivijas enerģijai. Vācija līdz šim pretojās embargo ieviešanai, baidoties par savas valsts eknomoikas stāvokli. (Sky News)

Spānijas premjerministrs Pedro Sančess paziņojis, ka ir saskatījis iespējama "genocīda" pazīmes Ukrainā saistībā ar informāciju par zvērībām Bučas pilsētā. "Mēs darīsim visu, lai tie, kas ir pastrādājuši šos kara noziegumus, nepaliktu nesodīti un stātos tiesas priekšā (..) lai izskatītu šīs iespējamās (noziegumu pret) cilvēci, kara noziegumu un kāpēc gan to nepateikt, genocīda lietas," viņš norādīja. Sančess ir viens no pirmajiem Eiropas Savienības līderiem, kas nodēvējis Krievijas zvērības Ukrainā par "genocīdu". (Al Jazeera)

"Putins nekad nesalauzīs Ukrainas tautas garu un neiekaros viņu dzimteni. Ukraina atkal celsies un atkal ieņems savu vietu brīvu un suverēnu valstu vidū," tviterī rakstījis britu premjers Boriss Džonsons.

Kadri no Bučas pēc okupanti aiziešanas. Stāsta un rāda žurnālists Deniss Kazanskis.

Mikolajivā Krievijas apšaudē cietusi slimnīca. https://twitter.com/senkevich_alex/status/1510886498496823298?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510886498496823298%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fchronicle%2Fnovaya-ugroza-iz-rossii-vse-glavnoe-ob-eskalatsii-voennoy-agressii-rf-protiv-ukrainy-live

Apvienotā Karaliste aicinās sabiedrotos noteikt stingrākas sankcijas pret Krieviju, lai "sabojātu tās kara mašīnu", paziņojusi Lielbritānijas Ārlietu ministrija. Britu ārlietu ministre Liza Trasa šodien dosies uz Poliju, lai tiktos ar ārlietu ministriem un izmantotu šo braucienu, lai pieprasītu stingrāku rīcību pret Maskavu pirms G7 un NATO sarunām Briselē, kuras notiks šonedēļ. "Putins vēl nav parādījis, ka viņš nopietni uztver diplomātiju," viņa sacīja. "Apvienotās Karalistes un mūsu sabiedroto stingra pieeja ir ļoti svarīga, lai stiprinātu Ukrainas spēku sarunās," norādīja ministre. "Mēs darīsim vairāk, lai palielinātu spiedienu uz Krieviju, un mēs turpināsim mudināt citus darīt vairāk," viņa piebilda. (Sky News)

Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais pirmdien sacīja, ka Krievijas bruņotie spēki reģionā sakoncentrējuši "ievērojamu karaspēka un militārā aprīkojuma apjumu", tādējādi, visdrīzāk, gatavojoties uzbrukumam. (CNN)

ES ārpolitikas vadītājs Žuzeps Borels nāca klajā ar paziņojumu bloka vārdā, sakot: "Eiropas Savienība visstingrākajā iespējamajā izteiksmē nosoda ziņotās zvērības, ko Krievijas bruņotie spēki pastrādājuši vairākās okupētajās Ukrainas pilsētās, kuras tagad ir atbrīvotas." "Slaktiņi Bučas pilsētā un citās Ukrainas pilsētās tiks iekļauti Eiropas teritorijā pastrādāto zvērību sarakstā," turpināja Borels. Viņš sacīja, ka Krievijas varas iestādes ir "atbildīgas par šīm zvērībām, kas pastrādātas, kamēr Krievijas spēki kontrolēja šo teritoriju". Borels arī pauda pilnīgu ES atbalstu Starptautiskās Krimināltiesas izmeklēšanai par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kā arī ANO izmeklēšanai. Viņš norādīja, ka par kara noziegumiem atbildīgie, tostarp valdības amatpersonas un militārie vadītāji, tiks saukti pie atbildības. "ES turpinās stingri atbalstīt Ukrainu un steidzami veiks darbu pie turpmākām sankcijām pret Krieviju," viņš sacīja. (Sky News)

Eiropas Savienības (ES) valstu sūtņi trešdien plāno lemt par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar tās sākto karu Ukrainā un pastrādātajiem kara noziegumiem, atsaucoties uz anonīmiem avotiem diplomātiskajās aprindās, vēstīja izdevums "Financial Times". https://www.delfi.lv/news/arzemes/es-tresdien-lems-par-jaunam-sankcijam-pret-krieviju-zino-avoti.d?id=54211938

Pirmdien būs atvērts humānais koridors no aplenktās Ukrainas dienvidaustrumu pilsētas Mariupoles. "Maršruts darbosies privātajam transportam. No Zaporižjas uz Mariupoli jau ir izbraukuši 15 evakuācijas autobusi," sacīja Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. (CNN)

Okupantu zaudējumi kopš iebrukuma sākuma. Krievija zaudējusi aptuveni 18 300 karavīru. https://twitter.com/DefenceU/status/1510877515509870595

Francijas prezidents Emanuels Makrons paudis, ka vēlas panākt pilnīgu Krievijas ogļu un naftas eksporta uz Eiropas Savienību bloķēšanu saistībā ar zvērībām Bučas pilsētā. Pirmdien Makrons sacīja, ka Bučā ir "ļoti skaidras pazīmes", ka ir pastrādāti kara noziegumi, un "ir diezgan skaidrs, ka par tiem ir atbildīga Krievijas armija", Francijas prezidentu citē CNN. Jau ziņojām, ka Vācijas aizsardzības ministre Kristīne Lambrehta izteikusies, ka ES ir jāapspriež Krievijas gāzes importa aizliegums.

Kopš kara sākuma no Ukrainas uz Poliju aizbēguši aptuveni 2 481 000 cilvēku, ziņo Polijas robežsardze. Tomēr pēdējo nedēļu laikā robežu šķērsojošo cilvēku skaits ir ievērojami samazinājies. (BBC)

Ukrainas Ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā ir nogalināts vismaz 161 bērns. Savukārt aptuveni 425 bērni ir ievainoti. (Al Jazeera)

Ja lasāt krieviski, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts iesaka. https://twitter.com/janis_sarts/status/1510853139573972993

Zvērībām Bučā līdzīgi slaktiņi varētu būt "plaši izplatīti" Krievijas spēku kontrolētajās teritorijās, intervijā britu raidsabiedrībai BBC sacījis Džeks Vatlings no Apvienotās Karalistes aizsardzības un drošības domnīcas "Royal United Services Institute". "Tā nav vienreiz notikusi zvērība. Tas ir tas, kā krievi veic pretpartizānu karu," norādījis Vatlings. "Es domāju, ka tajos apgabalos, kur krievi ir sagrābuši teritoriju, mēs atklāsim ievērojamu skaitu šādu darbību," viņš prognozēja. "Viņi darīja to pašu Afganistānā. Viņi darīja to pašu Čečenijā un Otrajā pasaules karā. Tā ir [Krievijas] pretpartizānu kara doktrīna," skaidroja eksperts.

ASV amatpersonas paredz, ka Putins centīsies sasniegt vismaz kaut kādu uzvaru Ukrainā līdz 9. maijam, kad Krievija ik gadu svin savus lielākos svētkus “Uzvaras dienu”. Tādu pašu prognozi raidījumā “Komandcentrs” jau marta sākumā izteica bloga "Vara bungas" autors un Nacionālo bruņoto spēku rezerves kapteinis Mārtiņš Vērdiņš. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/ja-krievija-izdaris-secinajumus-ta-klus-vel-bistamaka-paredz-verdins.d?id=54131528

Francijas prezidents Emanuels Makrons sacīja, ka šodien ir "skaidri pavedieni", kas norāda uz kara noziegumiem Ukrainā, par kuriem atbildīga, šķiet, ir Krievija. Viņš norādīja, ka ir vajadzīgas jaunas sankcijas pret Maskavu, reaģējot uz notikušo Bučā. Tāpat Francijas prezidents izteicās, ka Parīzei būs jāsadarbojas ar Eiropas sabiedrotajiem. Viņš sacīja, ka atbildīgajiem ir jāsamaksā par notikušo. (Sky News)

“Maxar” satelītu kompānija publicējusi attēlus no Bučas, kur pie baznīcas atrasts okupantu upuru masu kaps. Satelītu dati liecina, ka kaps veidots ap 10. martu. https://twitter.com/ChristopherJM/status/1510730753440636932?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510730753440636932%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fru%2Ftexts%2F77525-russia-s-war-with-ukraine-the-world-is-appalled-by-the-atrocities-in-bucha-the-occupiers-send-forces-to-donbas-the-ukrainian-forces-have-reached-the-belarus-border-in-kyiv-and-chernihiv-oblasts-day-40

Video: Bučā tiek savākti bojāgājušo ķermeņi. Video saite šeit.

Ukrainas valstij ir jāaizsargā pilsoņi pret "krievu pasaules" ideoloģiju, kas būtībā ir nacisma ideoloģija, paziņojis Ukrainas Pareizticīgās baznīcas vadītājs, Kijivas un visas Ukrainas metropolīts Epifānijs. (LETA)

Vācijas aizsardzības ministre Kristīne Lambrehta izteikusies, ka ES ir jāapspriež Krievijas gāzes importa aizliegums. Šādus komentārus viņa paudusi saistībā ar nedēļas nogalē parādījušos informāciju par zvērībām, kuras Krievijas spēki pastrādājuši Kijivas apkārtnē. "Ir jābūt atbildei," intervijā sacīju Lambrehta, piebilstot: "Šādi noziegumi nedrīkst palikt bez atbildes." (Sky News)

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas invāziju Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievija turpina savu spēku konsolidāciju un reorganizāciju, pārorientējot savu ofensīvu uz Donbasa reģionu Ukrainas austrumos. Uz šo Ukrainas apgabalu tiek pārvietots Krievijas karaspēks, tostarp algotņi no ar Krieviju saistītā privātā militārā uzņēmuma "Wagner". https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510844313017765888

Autožurnālists un aktīvists Kaspars Bergmanis piegādājis kārtējo automašīnu Ukrainas aizstāvjiem. https://www.facebook.com/kaspars.bergmanis.9/posts/10222162589829876&show_text=true&width=500

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdienas vakarā sniedza iepriekš ierakstītu vēstījumu 64. "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā. Savā runā viņš mūziku pretnostatīja klusumam un mudināja mūziķus "aizpildīt klusumu".https://www.delfi.lv/article.php?id=54211088

Kopš 24. februāra, kad Krievija sāka militāro iebrukumu Ukrainā, ir nogalināti vismaz 1417 civiliedzīvotāji, atsaucoties uz ANO Cilvēktiesību padomes aplēsēm, raksta CNN.No visiem nogalinātajiem vismaz 121 bija bērns. Tāpat arī 2 038 cilvēki bijuši ievainoti. ANO Cilvēktiesību padome gan arī piebilda, ka civiliedzīvotāju upuru skaits, visticamāk, ir daudz lielāks.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons šonedēļ mudinās Vācijas kancleru Olafu Šolcu pastiprināt diplomātisko, ekonomisko un militāro spiedienu pret Krieviju. Paredzēts, ka abas amatpersonas tiksies piektdien Londonā, atsaucoties uz mediju “The Times”, ziņo aģentūra LETA.

Krievijas karaspēks naktī uz pirmdienu veicis raķešu triecienu objektam Odesā. "Odesa. Naktī tika veikts rašistu raķešu trieciens pa vienu no objektiem," paziņoja Odesas apgabala militārās pārvaldes operatīvā štāba preses sekretārs Serhijs Bratčuks. Svētdien Odesā Krievijas karaspēka raķešu triecienos tika nodarīti postījumi naftas bāzei un naftas pārstrādes rūpnīcai. (LETA)

Brīvdienās parlamenta vēlēšanas notika Ungārijā. Putinam draudzīgais premjers Viktors Orbans jau paziņojis par savu uzvaru un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski nosaucis par savu oponentu. (CNN)

Ukrainas aizstāvjiem vispirms ir nepieciešamas trīs lietas: ieroči, ieroči un vēl ieroči. Tā raksta Polijas prezidents Andžejs Duda. Noziedznieki ir jāsauc pie atbildības, bet ainas no Bučas sagrauj uzskatu, ka par katru cenu jāmeklē kompromiss, viņš uzskata. https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1510710650867273735

Izmeklējošā grupa “Info Napalmn” ziņo, ka ir identificējuši vienu no Krievijas militārajiem komandieriem, kurš varētu būt atbildīgs par zvērībām Bučā. Tas ir 64. atsevišķās motorizēto strēlnieku brigādes komandieris apakšpulkvedis Azatbeks Omurbekovs. https://www.facebook.com/informnapalm24/posts/1918962121641356&show_text=true&width=500

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Krievija sākusi slēptu rezervistu mobilizāciju. Galvenokārt mobilizācija notiekot Krasnodaras novadā. Permas novadā, Dagestānā, Ingušijā un Kalmikijā. Okupanti iecerējuši mobilizācijas laikā savākt 60 000 karavīru.

Slepkavības Krievijas sagrābtajās Ukrainas teritorijās nebija nejaušas – tās plānojis Kremļa saimnieks Vladimirs Putins, uzskata britu izlūkdienesta MI6 vadītājs Ričards Mūrs. To Mūrs ierakstījis tviterī kā atbildi Lielbritānijas ārlietu ministres Lizas Trasas ierakstam par slaktiņu Bučā. “Mēs zinājām, ka Putina iebrukuma plāni ietvēra viņa militāristu un specdienestu veiktus ārpustiesas nāvessodus,” teikts Mūra komentārā. https://twitter.com/ChiefMI6/status/1510629183365517326?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs nosaucis Krievijas armijas un Krievijas Nacionālās gvardes daļas, kuras esot atbildīgas par kara noziegumiem Bučā, Hostomeļā un Irpiņā. Austrumu kara apgabala 35. armijas 64. atsevišķā motorizēto strēlnieku brigāde. Austrumu kara apgabala 36. armijas 5. atsevišķā tanku brigāde. 98. gaisa trieciendivīzijas 331. izpletņu desanta pulks. 106. gaisa trieciendivīzijas 137. izpletņu desanta pulks. 76. gaisa trieciendivīzijas 104. un 234. desanta pulki. Īpašo uzdevumu brigādes 14. un 45. atsevišķais pulks. Krievijas Nacionālās gvardes (Rosgvarde) 63. īpašo uzdevumu policijas vienība. Klusā okeāna flotes 155. atsevišķā jūras kājnieku brigāde.

Smagas kaujas joprojām turpinās aplenktajā Mariupolē, ziņo Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Šo ostas pilsētu okupantu spēki mēģina ieņemt jau vairākas nedēļas. Pilsēta ir pakļauta intensīvām apšaudēm, bet Ukrainas karavīri izrāda sīvu pretestību un saglabā kontroli pār pilsētas centru. Mariupole gandrīz noteikti ir starp Krievijas galvenajiem mērķiem, vērtē britu izlūki. Kontrole pār pilsētu nodrošinātu sauszemes koridoru no Krievijas uz okupēto Krimu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510721782218690566

Īsumā par šausmām Bučā.Šausminošās ainas ar nogalinātiem civiliedzīvotājiem sāka pienākt sestdien, kad Ukrainas spēki Buču pasludināja par atbrīvotu. Tajā pašā dienā to apmeklēja aģentūras AFP fotogrāfs, kura uzņemtie kadri nu ir aplidojuši visu pasauli un izraisījuši sašutumu par Krievijas karavīru zvērībām. Vismaz 20 civiliedzīvotāju līķi bija redzami mētājamies Bučas ielās. “Nogalināto civiliedzīvotāju līķi joprojām redzami Jabluska ielā Bučā. Viņu rokas ir sasietas aiz muguras ar baltu “civilo” audumu, viņi ir nogalināti ar šāvienu pakausī. Jūs varat iedomāties, kādas nelikumības viņi šeit pastrādāja,” sestdien teica Bučas mērs Anatolijs Fedoruks Tāpat Bučā atrasts masu kaps, kurā, kā stāsta vietējie, apglabāti vismaz 150 cilvēki. Fedoruks norāda, ka kopumā apglabāto te varētu būt līdz 300. No Kijivas apgabala atbrīvotajām teritorijām kopumā izvesti 410 civiliedzīvotāju līķi, svētdien paziņoja ģenerālprokurore Irina Venediktova. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien uzrunā aicināja pārtraukt Krievijas kara noziegumus un saukt pie atbildības līderus. Notikušo Zelenskis nosauca par genocīdu. Krievijas Aizsardzības ministrija ainas no Bučas nosauca par “viltotām”, jau paredzami turpinot apgalvot, ka Krievijas okupācijas laikā no vardarbības nav cietis “neviens pats vietējais iedzīvotājs”. Savukārt Rietumos skan aicinājumi izmeklēt kara noziegumus un paplašināt sankcijas pret Krieviju.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma 40. dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Aizvadīto brīvdienu galvenais jaunums ir asinsstindzinošās zvērības, kas atklājās Krievijas spēku pamestajā Kijivas apkārtnē. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-orda-buca-atkartojusi-zacistku-sistematiski-noslepkavojusi-simtiem-civiliedzivotaju.d?id=54209662