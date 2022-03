Krievijas lidsabiedrībām ieteikts no svētdienas apturēt visus starptautiskos lidojumus

Krievijas federālā gaisa satiksmes aģentūra "Rosaviacija" ieteikusi savas valsts lidsabiedrībām no svētdienas apturēt visus starptautiskos lidojumus, jo Krievijas lidmašīnas ārzemēs var tikt arestētas.

Lidsabiedrībām, kas ar līzinga noteikumiem nomā citu valstu reģistros iekļautas lidmašīnas, ieteikts no pusnakts apturēt pasažieru un kravu pārvadājumus no Krievijas uz citām valstīm. Savukārt no otrdienas, 8.marta, Krievijas lidsabiedrībām ieteikts uz laiku apturēt pārvadājumus no citām valstīm uz Krieviju.

Kā skaidro "Rosaviacija", šīs ieteikums saistīts ar "augstas pakāpes risku, ka ārzemēs Krievijas lidmašīnas var tikt aizturētas vai arestētas" saskaņā ar sankcijām, ko Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā noteikušas citas valstis.

Ierobežojumi neattiecas uz to valstu lidsabiedrībām, kuras nav noteikušas Krievijai sankcijas un nav ierobežojušas gaisa satiksmi ar Krieviju.

Gandrīz visas Krievijas aviokompāniju civilās lidmašīnas reģistrētas ārzemēs, galvenokārt Bermudu salās. Krievijā ražotās lidmašīnas, tai skaitā "Superjet 100", arī pirms sankciju noteikšanas lidojušas galvenokārt pašā Krievijas teritorijā.

Kā paziņojusi "Rosaviacija", Krievijas lidsabiedrību lidojumi savas valsts teritorijā turpināsies bez ierobežojumiem.