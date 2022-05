Krievijas mērķu sasniegšanai ar Severodoneckas ieņemšanu nepietiks, ziņo Lielbritānija

Lai sasniegtu operacionālos mērķus Ukrainas austrumos, okupantiem nepietiks tikai ar Severodoneckas ieņemšanu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Limanas sagrābšana, ko Krievija veica, atbalsta tās galvenos operatīvos centienus, kas, visticamāk, joprojām ir Severodoneckas ielenkšana un teritoriālās kabatas slēgšana ap Ukrainas spēkiem Luhanskas apgabalā, ziņo britu izlūki.

Spēcīgas apšaudes turpinās, savukārt Severodoneckas pilsētas nomalē notiekot ielu kaujas. Krievijas Dienvidu spēku grupas elementi vada veiksmīgāko asi šajā sektorā, ko atbalsta Centrālā spēku grupa, kas uzbrūk no ziemeļiem. Progress ir bijis lēns, bet ieguvumi tiek saglabāti, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievija ir guvusi lielākus vietējos panākumus nekā iepriekš kampaņā, apvienojot spēkus un apšaudes salīdzinoši nelielā teritorijā. Tas liek Krievijai uzņemties risku citur okupētajā teritorijā, skaidro Londona.

Lielbritānija ziņo, ka Krievijas politiskais mērķis, visticamāk, ir ieņemt visu Doneckas un Luhanskas apgabalu teritoriju. Lai šo mērķi sasniegtu, Krievijai būs jāizpilda vairāki sarežģīti uzdevumi ārpus Severodoneckas, tostarp Kramatorskas pilsētā un galvenajā autoceļā M04 Dņipro-Doņecka.

