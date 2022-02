Krievijas 'propagandas fabrika': iznīcinātas divas Krievijā iebraukušas ukraiņu bruņumašīnas, apšaudīts robežpunkts

Atsaucoties uz Krievijas Aizsardzības ministrijas Dienvidu militārā apgabala paziņojumu, Krievijas medijs RBK ziņo par "Krievijā iebraukušu Ukrainas kājnieku kaujas mašīnu iznīcināšanu". Tas ir tikai viens no daudziem dažādiem paziņojumiem no Krievijas puses, par Ukrainas armijas uzbrukumiem, kurus ukraiņu puse noraida kā propagandas karu.

Incidents esot noticis pie Ukrainas un Krievijas robežas netālu no Mitjanskas ciema, kur faktiski saduras Ukrainas kontrolētā teritorija, Krievija un Krievijas kopš 2014. gada okupētā Ukrainas Luhanskas apgabala teritorija.

Incidentā esot iznīcinātas divas ukraiņu kājnieku kaujas mašīnas un nogalināti pieci cilvēki. "Viņus atklāja Krievijas robežsargi, kuri pieprasīja militārpersonām papildspēkus. Izcēlās kauja, kuras laikā no Ukrainas teritorijas pāri Krievijas robežai izbrauca divas Ukrainas kājnieku kaujas mašīnas. (..) [Starp] Krievijas militārpersonām un robežsargiem upuru nav.

Atbildot uz kārtējo propagandas provokāciju Ukrainas ārlietu ministrs Dnitro Kuleba tvīto: "Nē, Ukraina neuzbrūk Luhanskai un Doņeckai, nesūta sabotierus un bruņutransportu pār Krievijas robežu, neapšauda Krievijas teritoriju, neapšauda Krievijas robežpunktus, neīsteno sabotāžas misijas. Ukraina arī šādas darbības neplāno. Krievija, pārtrauc savu viltu ražojošo fabriku tagad."

No, Ukraine did NOT:

Russia, stop your fake-producing factory now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022