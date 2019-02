Krievijas 'Su-27' pielido bīstami tuvu Zviedrijas lidmašīnai

Krievijas iznīcinātājs "Su-27" virs Baltijas jūras pielidojis bīstami tuvu Zviedrijas izlūkošanas lidmašīnai, vēsta laikraksts "Aftonbladet".

Incidents noticis otrdien starptautiskajā gaisa telpā virs Baltijas jūras, kad Krievijas iznīcinātājs pielidojis tikai 20 metru attālumā no Zviedrijas lidmašīnas. Zviedrijas Aizsardzības ministrija publicējusi fotoattēlu, kurā redzams, cik tuvu zviedru lidmašīnas spārnam atrodas "Su-27".

"Sākumā tas pielidoja priekšā, pēc tam aizmugurē un sāka sekošanu, pietuvojoties ļoti, ļoti tuvu, tuvāk, nekā parasti," sacīja Zviedrijas lidmašīnas pilots Anderss Pēšons.

During a flight over the Baltic Sea in international airspace at the beginning of the week, the Swedish SIGINT aircraft was followed by a Russian SU 27 https://t.co/VOarA62Vg8 via @balticjam pic.twitter.com/0cmxRogwYN