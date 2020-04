Latvijā epidēmija tiek novērsta labāk nekā citur Eiropā, vērtē Ķīnas vēstnieks

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas pirmais epicentrs bija Ķīna. Austrumu lielvalsts tikusi gan slavēta par spēju efektīvi ierobežot slimību un par sniegto palīdzību citām skartajām valstīm, gan pelta par tās sākotnējo klusēšanu.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Globāli pieaugusi arī Ķīnas publiskās diplomātijas intensitāte, tostarp informējot sabiedrību dažādās valstīs par lielvalsts panākumiem cīņā ar pandēmiju. Tas cita starpā gan izraisījis amatpersonu paustu kritiku Francijā, Lielbritānijā un vairākos desmitos Āfrikas valstu – tiek pārmests, ka Ķīna cenšas nomākt negatīvās ziņas par sevi, kā arī nomelnot Rietumus, raksta "Washington Post".

Ķīnas vēstniecība Latvijā uzrunāja portālu "Delfi", vēloties paust tās oficiālo viedokli par pandēmiju un cīņu ar to. Publikācijai piekritām ar nosacījumu, ka jautājumus uzdodam mēs, bet Ķīnas vēstniecība piekrita atbildēt, ja atbildes nesaīsinām. Piedāvājam pēc šiem noteikumiem veidotu rakstisku interviju ar Ķīnas vēstnieku Latvijā Lianu Dzjaņguaņu.

Jūs iepriekš sūtītajā informācijā minējāt, ka Ķīna vēlas un ir gatava palīdzēt valstīm, kurās veselības aprūpes sistēma ir vāja. Vai par tādu uzskatāt arī Latvijas veselības aprūpes sistēmu? Kā tieši Ķīna ir palīdzējusi Latvijai epidēmijas ierobežošanā?

Jaunais koronavīruss ir visnopietnākais sabiedrības veselību būtiski ietekmējošais notikums Ķīnā kopš jaunās Ķīnas dibināšanas. Cīņai pret epidēmiju mēs esam mobilizējuši visu tautu. Šobrīd pamatā esam savaldījuši epidēmijas izplatību. Lai to panāktu, Ķīna ir samaksājusi augstu cenu un daudz upurējusi.

Mēs nekad neaizmirsīsim, ka cīņas pret Covid-19 visgrūtākajā brīdī starptautiskā sabiedrība mums sniedza ļoti nozīmīgu atbalstu un palīdzību. Neatvieglojot normalizētos epidēmiskās situācijas novēršanas un kontroles pasākumus, mēs tajā pašā laikā secīgi atjaunojam ierasto ekonomiskās un sociālās dzīves kārtību, īpaši koncentrējoties uz darba un ražošanas atsākšanu, un pārvaram grūtības, lai sniegtu pēc iespējas lielāku materiālo atbalstu pasaulei cīņā pret epidēmiju.

Foto: Publicitātes foto



Ķīnas vēstnieks Latvijā Lians Dzjaņguaņs.

Šobrīd Ķīna sniedz palīdzīgu roku valstīm, kuras cieš no epidēmijas. Līdz šim Ķīnas valdība 127 valstīm un 4 starptautiskajām organizācijām ir sniegusi materiālu palīdzību – parastās medicīniskās maskas, N95 maskas, aizsargtērpus, testu komplektus, respiratorus utt. – un nosūtījusi 13 medicīnas ekspertu grupas uz vismaz 11 valstīm. Turklāt Ķīnas eksperti dalījās epidēmijas apkarošanas pieredzē ar 180 valstīm un vairāk nekā 10 starptautiskajām un reģionālajām organizācijām, kā arī palīdzēja attiecīgajām valstīm Ķīnā iegādāties medicīnas preces. Ķīnas vietējās pašvaldības, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas ir ziedojušas medicīnas materiālus vairāk nekā 100 valstīm, reģioniem un starptautiskajām organizācijām.

Kopš jaunā koronavīrusa uzliesmojuma Latvijā Latvijas valdība un veselības aprūpes sistēma ir veikusi virkni efektīvu pasākumu, kas ir devuši pozitīvus rezultātus. Šobrīd Latvija atrodas ļoti nozīmīgā epidēmijas novēršanas un kontroles stadijā. Latvijas valdība nemitīgi uzlabo ieviestos epidēmijas novēršanas pasākumus, ir pagarinājusi ārkārtas stāvokli atbilstoši situācijas attīstībai un pilnībā sagatavojusies nākamajam pretepidēmijas darba posmam. Mēs ticam, ka ar Latvijas valdības un iedzīvotāju kopīgiem centieniem jūs pavisam noteikti spēsit pēc iespējas ātrāk uzvarēt epidēmiju!

Mēs neaizmirsīsim, ka koronavīrusa uzliesmojuma sākumā Latvija mums izteica līdzjūtību un atbalstu un piegādāja sejas maskas, aizsargtērpus un citas medicīniskās preces, kas skaidri parādīja abu valstu tautu draudzību. Kad epidēmija sasniedza Latviju, mēs jutāmies tāpat un sniedzām Latvijai visu iespējamo palīdzību un atbalstu – dalījāmies epidēmijas novēršanas pieredzē, palīdzējām veikt iepirkumus, atbalstījām ar aizsargmateriāliem un citādā veidā.

13. martā notika Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu kopīga videokonference, kurā Ķīnas slimību profilakses un kontroles, medicīnas, civilās aviācijas, muitas, sabiedrības vadības un citu jomu eksperti tiešsaistē dalījās epidēmijas novēršanas un kontroles pieredzē. Dalībai šajā videokonferencē uzklausīt Ķīnas pieredzi un diskutēt ar Ķīnas pārstāvjiem bija uzaicināti eksperti no Latvijas Veselības ministrijas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

Kad uzzinājām, ka Latvijas valdība plāno iegādāties medicīniskos aizsardzības materiālus no Ķīnas, mēs nekavējoties sazinājāmies ar kompetentajām iestādēm Ķīnā, kā arī sniedzām nepieciešamo palīdzību saistībā ar muitas jautājumiem un vīzu un lidojuma atļauju kārtošanu. Ķīnas vēstniecība Latvijā ziedoja medicīniskās aizsargmaskas Latvijas Republikas Saeimas deputātu grupai sadarbības veicināšanai ar Ķīnas parlamentu. Harbinas pilsēta ziedoja sejas maskas sadraudzības pilsētai Daugavpilij.

Turklāt Latvijai aktīvi palīdzējuši ir gan Pekinas Genomikas institūts un citi Ķīnas uzņēmumi, gan arī Latvijā dzīvojošie ķīnieši. Latvijā mītošie ķīniešu mākslinieki, sadarbojoties ar vietējiem māksliniekiem un mūsu vēstniecības darbiniekiem, izveidoja tiešsaistes labdarības mākslas izsoli ar mērķi savākt ziedojumus Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Mēs vēlamies arī turpmāk Latvijai sniegt palīdzību un atbalstu mūsu iespēju robežās, kā arī vēlamies stiprināt sadarbību ar Latviju pretepidēmijas medicīnas tehnoloģiju un citās jomās.

Vai pēc Covid-19 uzliesmojuma ir palielinājusies Ķīnas diplomātisko pārstāvniecību Eiropā darba slodze? Kā ir mainījušies pienākumi un slodze Latvijā?

Sākoties Covid-19 epidēmijas uzliesmojumam, Ķīnas vēstniecības un konsulāti Eiropā savlaicīgi informēja attiecīgās valsts valdību un saistošās institūcijas par epidēmisko situāciju, kā arī palīdzēja ar saziņu, iegādājoties medicīniskos aizsargmateriālus. Pēc sākotnējā epidēmijas kontroles posma Ķīnā mēs sazinājāmies ar Ķīnas ekspertiem, lai veiktu informācijas un pieredzes apmaiņu ar Eiropas valstīm, tai skaitā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, organizējām un koordinējām medicīnisko komandu nosūtīšanu uz epidēmijas nopietni skartajām Eiropas valstīm, kā arī savlaicīgi sniedzām nepieciešamo materiālo palīdzību cīņai pret epidēmiju.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Eiropā mīt vairāk nekā miljons ķīniešu un apmaiņas studentu. Nekavējoties sniedzām konsulāro aizsardzību un palīdzību saviem tautiešiem, kuriem tā bija nepieciešama. Šajā sakarā vēlos pateikties Latvijas valdībai un iedzīvotājiem par viņu rūpēm un palīdzību Latvijā dzīvojošajiem Ķīnas pilsoņiem. Šajā laika posmā es un mani kolēģi Ķīnas vēstniecībā Latvijā uzturējām ciešus kontaktus ar Ārlietu ministriju, Veselības ministriju, ārstniecības un citām iestādēm, kā arī uzturējām labu saziņu par sadarbību pretepidēmijas pasākumu izvēršanā.

Vai Uhaņas jūras produktu tirgus joprojām tiek uzskatīts par vienu no galvenajām Covid-19 izcelsmes vietām?

Covid-19 saslimšanas gadījumi vispirms tika atklāti Uhaņā, taču vīrusa izcelsmes avots joprojām nav skaidrs. Profesionāļu ziņā ir izdarīt faktos pamatotus zinātniskus un profesionālus spriedumus.

Jāatzīmē, ka starp PVO un starptautisko sabiedrību pastāv skaidra vienprātība par to, ka vīrusus nevajadzētu saistīt ar konkrētām valstīm, reģioniem vai etniskajām grupām, kā arī tās vienprātīgi iebilst pret vīrusu stigmatizēšanu un politizēšanu. Saskaroties ar šo iepriekš nepieredzēto krīzi, izšķiroša nozīme ir vienotībai un sadarbībai. Tikai apvienojot spēkus, starptautiskā sabiedrība var uzvarēt šajā cīņā.

Jūs jau minējāt iepriekš, ka secinājumu izdarīšana par to, kad un kā vīruss radies, mums jāatstāj profesionāļu ziņā. Tajā pašā laikā Ķīnas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Džao Lidzjaņs tvītā paziņoja: "Slimību uz Uhaņu varētu būt atvedušas ASV militārpersonas." Kā to komentētu?

Jaunā koronavīrusa avots ir zinātnisks jautājums, kura gadījumā nepieciešams uzklausīt zinātniskus un profesionālus viedokļus. Šobrīd vīruss turpina izplatīties daudzviet pasaulē un ir kļuvis par globālu epidēmiju. Vēlos uzsvērt – šis pēkšņais epidēmijas uzliesmojums vēlreiz pierāda, ka cilvēce ir vienota likteņa kopiena. Saskaroties ar epidēmiju, neviena valsts nevar tai stāties pretī viena pati. Tikai apvienojoties un sadarbojoties mēs varam uzvarēt šajā cīņā.

Esam ievērojuši, ka atsevišķos Latvijas plašsaziņas līdzekļos publicēti raksti, kuros Ķīna nepamatoti apsūdzēta par nepatiesas informācijas izplatīšanu un iesaistīšanos "sejas masku diplomātijā" ar nolūku īstenot ģeopolitiskas intereses. Es vēlos uzsvērt, ka Ķīna pieturas pie principa, ka cilvēce ir vienota likteņa kopiena un iepriekš sniegtās palīdzības un starptautiskā humanitārisma garā maksimāli palīdz citām valstīm, kurām tas nepieciešams. Mums nav savtīgu nolūku, nemaz nerunājot par jebkādu ģeopolitisko interešu īstenošanu. Saskaroties ar visai cilvēcei kopīgo ienaidnieku Covid-19, mēs visi atrodamies vienā laivā. Tikai sadarbojoties mēs varam pārvarēt grūtības un sasniegt otru krastu.

Kādas ir Ķīnas priekšrocības cīņā ar Covid-19 epidēmiju salīdzinājumā ar tām valstīm, kurās ir daudzpartiju politiskā sistēma?

Pirmkārt, ļaujiet man paskaidrot, ka Ķīna ir valsts ar vairākām politiskajām partijām. Ķīnā ir ne tikai Ķīnas Komunistiskā partija, bet arī astoņas demokrātiskās partijas. Ķīnas politisko partiju sistēma ir Ķīnas Komunistiskās partijas vadīta daudzpartiju sadarbības un politisko konsultāciju sistēma.

Ķīna ir pirmā valsts, kas darījusi visu iespējamo, lai pilnīgi visā valstī reaģētu uz Covid-19 epidēmiju – cilvēcei līdz šim pilnīgi nezināmu slimību. Pēc smagiem centieniem profilakses un kontroles darbs ir sasniedzis ievērojamus rezultātus. Ir trīs punkti, kas šajā procesā ir ļoti svarīgi:

Pirmais ir organizācija un mobilizācija. Pēc slimības uzliesmojuma Ķīnas centrālā valdība un vietējās valdības visos līmeņos ir izveidojušas kopīgu aizsardzības un kontroles vadības mehānismu, lai visā valstī izveidotu stingru aizsardzības līniju masu aizsardzībai un kontrolei, lai apturētu nepārtrauktu epidēmijas izplatību. Šiem pasākumiem bija noteicoša loma cīņā pret epidēmiju.

Otrais ir ārstēšana. Mūsu stratēģija ir pieņemt un ārstēt visus iespējamos gadījumus, kā arī stingri ievērot principu "agrīna atklāšana, agrīna ziņošana, agrīna izolēšana un agrīna ārstēšana", zinātniski, precīzi un efektīvi pārvaldīt noteiktu sabiedrības grupu profilaksi un kontroli un darīt visu iespējamo, lai samazinātu epidēmijas pārnešanas risku.

Trešais punkts ir vienotība cīņā pret epidēmiju. Saskaņā ar ķīniešu tautas tradīciju grūtībās palīdzība jāsniedz no visām pusēm. Pēc tam, kad uzliesmojums pirmo reizi tika atklāts Uhaņā, centrālās valdības stingrā vadībā īsā laika posmā uz Uhaņu tika nosūtīti vairāk nekā 40 tūkstoši medicīnas darbinieku, lai atbalstītu cīņu pret epidēmiju un palīdzētu Uhaņas pilsētai palielināt slimnieku gultasvietu skaitu no vairāk nekā 5000 līdz 23 tūkstošiem. Kopumā 19 valsts provinces un pilsētas, paveicot labu darbu epidēmijas novēršanā un kontrolē, sniedza līdzvērtīgu atbalstu dažādās vietās arī Hubei provincē ārpus Uhaņas. Var teikt, ka neatkarīgi no tā, kā trūka Uhaņai un Hubei, visa valsts sniedza nepieciešamo atbalstu. Šī tradīcija un sadarbības mehānisms strādāt kopā Hubei un Uhaņai kā vissmagāk skartajiem apgabaliem palīdzēja izveidot stabilu pamatu epidēmijas pārvarēšanas pasākumiem.



Turklāt pretepidēmijas procesā nozīmīga loma bija arī Ķīnas efektīvajai loģistikas sistēmai, bezskaidras naudas norēķinu sistēmai un interneta tehnoloģijām, kas tika izveidotas pēdējo desmit gadu laikā, tādā veidā nodrošinot savlaicīgu pretepidēmijas materiālu piegādi, efektīvu epidēmijas novēršanu un kontroli, kā arī nodrošinot cilvēku ikdienas dzīvi un finanšu operācijas.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pašlaik dažādās valstīs ir gan atšķirīga epidēmiskā situācija, gan katras valsts apstākļi, tādēļ nav iespējams veikt vienus un tos pašus profilakses un kontroles pasākumus. Ir vērts mācīties vienam no otra efektīvos pasākumus, kurus katra valsts veikusi, balstoties uz saviem nacionālajiem apstākļiem, un uzkrāto vērtīgo pieredzi.

Ārste Ai Fena no Uhaņas centrālās slimnīcas tika kritizēts, bet šobrīd ļoti pazīstamais ārsts Li Veņlans (attēlā zemāk) pagājušā gada 30. decembrī, pēc tam, kad informēja sabiedrību par jauno vīrusu saziņas platformā "WeChat", tika izsaukts un nopratināts. Dažas dienas vēlāk Uhaņas Sabiedriskās drošības birojs izsauca un nopratināja astoņus citus ārstus, kuri tiešsaistē publicēja informāciju par slimību. Vai tas atbilst iepriekš sacītajam, ka Ķīna nekad nav slēpusi ar vīrusiem saistītu informāciju?

Jaunais pneimoniju izraisošais koronavīruss ir pilnīgi jauns vīruss. Līdz pat šim brīdim cilvēkiem joprojām trūkst dziļas izpratnes par to. Šis pēkšņais uzliesmojums ir ļoti ietekmējis Ķīnas sabiedrību. Epidēmijas sākumā, saskaroties ar šo jauno infekcijas slimības veidu, objektīvi trūka izpratnes, kas prasīja rūpīgu un nopietnu zinātnisko izpēti un zinātnisku un efektīvu reaģēšanas pasākumu formulēšanu.

Reaģējot uz epidēmiju, tīša informācijas slēpšana nav notikusi. Arī Ķīnas likumi neļauj slēpt informāciju par epidēmiju. Jebkurai valstij, kas publicē informāciju par infekcijas slimību epidēmisko situāciju, jābalstās uz zinātniskiem un piesardzīgiem spriedumiem. Nevar sasteigti publicēt nepārbaudītu informāciju.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Balstoties uz sākotnējiem spriedumiem, Li Veņlans un citi ārsti izdeva agrīnu brīdinājumu par slimības uzliesmojumu, kam bija pozitīva loma, brīdinot cilvēkus veikt piesardzības pasākumus pret epidēmiju. Mēs izteicām līdzjūtību saistībā ar viņa nāvi, ko izraisīja inficēšanās ar Covid-19. Viņš tika pasludināts arī par vienu no pirmajiem 14 mocekļiem, kas upurēja sevi cīņai pret epidēmiju. Uhaņas policija izlaboja tiesībsargājošo iestāžu pieļauto kļūdu, kā arī veica izmeklēšanu pret atbildīgajām personām.

Izdevums "Caixin" atklājis (oriģināls lasāms šeit), ka jau pagājušā gada 27. decembrī kāds Guandžou gēnu pētniecības uzņēmums bija sekvencējis vīrusa gēnus. Ap to laiku vietējie ārsti uz vairākiem Ķīnas gēnu pētniecības uzņēmumiem, ieskaitot nozares gigantu BGI, nosūtīja vismaz astoņu pacientu analīžu paraugus. Visi analīžu testa rezultāti norādīja uz vīrusu, kas līdzīgs SARS. Tas notika, vairākas dienas pirms Ķīna 31. decembrī paziņoja Pasaules Veselības organizācijai par neizskaidrojamu infekcijas slimību, un divas nedēļas pirms tam, kad Ķīna dalījās gēnu sekvencēs ar pasauli. Kā jūs to komentētu?

Man nav zināms par konkrēto izdevuma "Caixin" publikāciju. Ķīnā ir liels skaits plašsaziņas līdzekļu. Pēc uzliesmojuma tie visaptveroši ziņoja par epidēmiju no dažādiem rakursiem, un tiem bija pozitīva loma, lai cilvēki varētu uzzināt par epidēmiju un to izprast. Ir jārīkojas piesardzīgi un zinātniski, kā arī jāveic pasākumi, lai novērstu epidēmiju. Patiesībā Ķīna ir savlaicīgi publiskojusi informāciju par epidēmiju, kā arī cīņas ar epidēmiju laika skala ir skaidri redzama.

2019. gada 27. decembrī Hubei provinces Integrētās tradicionālās ķīniešu un rietumu medicīnas slimnīcas Elpceļu slimību un akūtās medicīnas nodaļas vadītāja Džansa Dzjisjana ziņoja par trim aizdomīgiem saslimšanas gadījumiem. 29. decembrī Hubei provinces un Uhaņas Veselības komisija uzdeva slimības kontroles centriem un slimnīcām veikt epidemioloģisko izmeklēšanu. 30. decembrī Uhaņas Veselības komisija izdeva "Ārkārtas paziņojumu par nezināmas izcelsmes pneimonijas ārstēšanu". 31. decembrī Nacionālās veselības komisijas ekspertu grupa ieradās Uhaņā, lai uzsāktu izmeklējumus.

2020. gada 3. janvārī Ķīna oficiāli informēja PVO un citas pasaules valstis. 8. janvārī tika noteikts epidēmijas patogēns. 11. janvārī Ķīnas Slimību profilakses un kontroles centrs dalījās ar datiem par vīrusu ar visu pasauli un PVO, savā interneta vietnē augšupielādējot piecas jaunā koronavīrusa genoma sekvences. 23. janvārī Ķīna slēdza no Uhaņas izejošo satiksmi, kā arī pieņēma citus iepriekš nepieredzētus visaptverošus, radikālus un stingrus pasākumus.

Fakti liecina, ka Ķīnas pieņemtie pasākumi ir bijuši atklāti, caurskatāmi, atbildīgi, savlaicīgi, efektīvi un vislielākajā mērā ir aizsargājuši Ķīnas iedzīvotāju dzīvības drošību un veselību, kā arī palīdzējuši iegūt vērtīgu laiku citām valstīm epidēmijas novēršanai.

Ārsts Džuns Naņšaņs, kurš palīdzēja koordinēt Ķīnas rīcību Covid-19 apkarošanā, 20. janvārī paziņoja, ka vīrusu var pārnest no cilvēka uz cilvēku. Šajā laikā Taizemē un Dienvidkorejā jau bija notikusi pirmā vīrusa transmisija cilvēku starpā. Vai šis paziņojums bija savlaicīgs?

Kā Ķīnas Nacionālās veselības komisijas vecāko ekspertu grupas vadītājs Džuns Naņšaņs 20. janvārī paziņoja, ka jauno koronavīrusu var nodot no cilvēka cilvēkam. Tas ir Ķīnas medicīnas ekspertu grupas secinājums, kas balstīts zinātniskā un rūpīgā vīrusa izplatības izpētē Ķīnā.

Man nav zināms par vīrusa pētījumiem Taizemē un Dienvidkorejā. Tomēr mēs varam būt pārliecināti, ka Džuna Naņšaņa kunga paziņojums bija ļoti profesionāls un savlaicīgs. Tieši pēc paziņojuma par vīrusa transmisiju cilvēku vidū, 23. janvārī, Uhaņā tika veikti visstingrākie profilakses un kontroles pasākumi, tā uzsākot ķīniešu tautas cīņu ar epidēmiju, lai šodien epidēmija Ķīnā būtu efektīvi kontrolēta un iedzīvotāju dzīve un darbs pakāpeniski un secīgi atgrieztos normālā stāvoklī.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ko Latvijā cilvēki var mācīties no Ķīnas pieredzes cīņā ar epidēmiju?

Ņemot vērā to, ka esam ķīniešu diplomāti, kas dzīvo un strādā Latvijā, mēs sekojam līdzi Covid-19 uzliesmojuma attīstībai. Esmu novērojis, ka Latvijā ar vīrusu inficēto cilvēku skaits ir salīdzinoši neliels, inficēšanās un smagas saslimstības līmenis ir zems. Epidēmijas novēršana un kontrole ir labāka nekā daudzās Eiropas valstīs. Šie sasniegumi nav atdalāmi no Latvijas valdības, medicīnas sistēmas un visu iedzīvotāju centieniem. Mēs no sirds vēlam Latvijai drīzu uzvaru pār epidēmiju.

Cīņas pret epidēmiju laikā Ķīnā ikkatrs saprata, cik svarīga ir nepulcēšanās, mazāka kontaktēšanās, bieža roku mazgāšana un sejas masku nēsāšana. Ķīnas medicīnas eksperti uzsvēra nepieciešamību palielināt olbaltumvielām bagātas pārtikas uzņemšanu, kā arī pievērst uzmanību vingrinājumiem un uzlabot organisma imunitāti.

Ķīnas medicīnas un veselības departamenti aktīvi apkopo pieredzi un praksi. Līdz šim ir izveidoti Covid-19 profilakses un kontroles plāni, diagnozes un ārstēšanas plāni, saslimšanas gadījumu uzraudzības plāni, epidemioloģiskās izmeklēšanas plāni, ciešu kontaktu pārvaldības plāni, laboratorisko izmeklējumu tehnoloģiju rokasgrāmatas un citi dokumenti, kas tulkoti daudzās valodās un kopīgoti ar pasaules valstīm un starptautiskām un reģionālām organizācijām.

Iepriekš minētās programmas ir publicētas Ķīnas Nacionālās veselības komisijas un Ķīnas Slimību kontroles un profilakses centra vietnēs un tiek regulāri atjauninātas. Ieinteresētie Latvijas draugi var apmeklēt šīs tīmekļa vietnes, lai iegūtu specifisku informāciju: