Lielbritānija: Krievija izsmēlusi 'Shahed' dronu krājumus un mēģinās tos papildināt

Krievijas rīcībā esošo "Shahed" modeļa bezpilota lidaparātu krājumi sākuši apsīkt un Maskava centīsies palielināt šo dronu skaitu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 27. februārī Ukrainas Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka ir notriekusi 11 no 14 "Shahed" vienvirziena bezpilota lidaparātus, kas tika palaisti naktī. Kijivas pilsētas Militārās pārvaldes vadītājs Serhijs Popko ziņoja, ka deviņi no tiem tika notriekti Kijivas gaisa telpas tuvumā. Tiek ziņots, ka Černhivas apgabalā, Ukrainas ziemeļos, tika notriekti trīs bezpilota lidaparāti "Shahed".

Pirms šī uzbrukuma kopš aptuveni 15. februāra nav saņemti nekādi ziņojumi par šo bezpilota lidaparātu izmantošanu Ukrainā. Šis bezpilota lidaparātu uzbrukuma tempa samazinājums, iespējams, norāda, ka Krievija ir izsmēlusi savus pašreizējos krājumus: tā, visticamāk, centīsies tos papildināt, raksta Lielbritānijas ministrija.

Uzbrukuma vektora dēļ šie "Shahed" droni, ļoti iespējams, tika palaisti no Brjanskas apgabala Krievijā. Iepriekš vienīgā novērotā palaišanas vieta kopš 2022. gada decembra vidus bija no Krasnodaras apgabala pāri Azovas jūrai. Otra palaišanas vieta dotu krieviem citu uzbrukuma asi, kura atrastos tuvāk Kijivai. Tas varētu samazināt laiku, kas pavadīts gaisā virs Ukrainas, un būtu mēģinājums vēl vairāk noslogot Ukrainas pretgaisa aizsardzību, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/dvFMKA4JLH pic.twitter.com/8NrGdgyaCl