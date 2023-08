Lielbritānija: Krievija notiesā karavīrus, kuri atsakās cīnīties Ukrainā

Daļa karavīru Krievijā regulāri tiek notiesāti, jo atsakās doties cīņā uz Ukrainu. Okupanti šo zaudējumu kompensē uz frontes līniju nosūtot slikti apmācītu karaspēku, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Aizvadītajā piektdienā, 25. augustā, Krievijas militārā tiesa diviem karavīriem piesprieda vismaz divus gadus labošanas darbu kolonijā par atteikšanos pakļauties pavēlēm un atgriezties frontē Ukrainā. Savukārt 18. jūlijā medijs "Mediazona" ziņoja, ka Krievija nedēļā notiesājot vidēji 100 karavīru, kuri atsakās cīnīties.

Ja šī tendence turpināsies, tad gadā tiks notiesāti aptuveni 5200 karavīru, kuri atteikušies cīnīties Ukrainā.

Londona norāda, ka augstais notiesāto skaits liecina par Krievijas armijas slikto morālo stāvokli un vairāku militāro spēku elementu nevēlēšanos cīnīties Ukrainā. Atteikšanās cīnīties, kā norāda briti, visticamāk, atsaucas uz treniņu un motivācijas trūkumu, kā arī saspringtajām stresa situācijām, ar kurām Krievijas spēki saskaras Ukrainā uz frontes līnijas.

Lai gan ir karavīri, kuri cīnīties Ukrainā atteikušies, Krievija, visticamāk, to kompensē uz frontes līnijas nosūtot slikti apmācītu karaspēku, norādīts ziņojumā. Kopš 2022. gada septembrī izsludinātās "daļējās mobilizācijas", Krievija ir pielāgojusi savu pieeju karadarbībai, izmantojot milzīgu karavīru masu aizsardzības un uzbrukuma operācijās.

