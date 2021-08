Lielbritānijas ekspremjers Blērs asi kritizē Rietumvalstu spēku izvešanu no Afganistānas

Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Tonijs Blērs asi kritizējis Rietumvalstu spēku izvešanu no Afganistānas, nosaucot to par bīstamu un nevajadzīgu.

"Afganistānas un tās tautas pamešana ir traģiska, bīstama, nevajadzīga, tas nav viņu [Afganistānas tautas] interesēs un nav mūsu interesēs," uzsver bijušais Lielbritānijas valdības vadītājs rakstā, kas publicēts viņa bezpeļņas organizācijas "Tonija Blēra institūts par globālajām pārmaiņām" vietnē.

"Mums to nevajadzēja darīt, Mēs izvēlējāmies to darīt," norāda 68 gadus vecais Blērs, kurš bija Leiboristu partijas līderis no 1994. līdz 2007. gadam un premjerministrs no 1997. līdz 2007. gadam.

"Mēs to izdarījām, pakļaujoties muļķīgajam politiskajam lozungam par "mūžīgo karu" izbeigšanu," raksta Blērs. Šis teikums tiek uzskatīts par tiešu kritiku ASV prezidentam Džo Baidenam, kurš izmantoja frāzi "mūžīgie kari" vēlēšanu kampaņas laikā pagājušajā gadā.

ASV un citu valstu spēku izvešanai no Afganistānas, kas deva iespēju islāmistu grupējumam "Taliban" pārņemt savā kontrolē gandrīz visu valsti, "uzgavilēja ikviens džihādistu grupējums visā pasaulē", uzsver Blērs.

Viņš arī raksta, ka "ikviens, kam būs devuši solījumus Rietumu līderi, tos uzskatīs par nestabiliem, un [šādas nostājas iemeslus varēs] saprast".

Turklāt to, ka Rietumi pametuši Afganistānu, savā labā izmantos Krievija, Ķīna un Irāna, brīdina Blērs, kurš bija toreizējā ASV prezidenta Džordža Buša galvenais sabiedrotais, sākot karus Afganistānā un Irākā šī gadsimta sākumā.