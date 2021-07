Lietuvā aizturēts vēl 131 nelegālais imigrants; izcēlušies konflikti starp ārvalstniekiem

Lietuvā diennakts laikā notverts vēl 131 nelegālais imigrants, kas nelikumīgi šķērsojis valsts robežu ar Baltkrieviju, bet divos robežsardzes iecirkņos izcēlušies konflikti starp tur izmitinātajiem ārvalstniekiem, pirmdien paziņojis Valsts robežsardzes dienests (VSAT).

Kā norādīts paziņojumā, Druskininku pašvaldībā divi cilvēki no aizturētās 17 irākiešu grupas metušies bēgt, robežsargi ar suni viņus panākuši, bet viens no irākiešiem mēģinājis sunim spert un suns viņam aizstāvoties viegli iekodis. Abus vīrus, kuri vēl aizvien nav paklausījuši norādījumiem, robežsargi nogāzuši zemē un saslēguši roku dzelžos. Sakostais ārvalstnieks no mediķu palīdzības atteicies.

Šobrīd aizturētajiem migrantiem tiek veikti Covid-19 testi un līdz rezultātu saņemšanai viņi tiks izolēti. Par tiem ieceļotājiem, kuri lūguši patvērumu, informēts Lietuvas Migrācijas departaments, kas izskatīs viņu pieteikumus.

Aizvadītās diennakts laikā divos robežsardzes iecirkņos izcēlušies konflikti starp ārvalstniekiem, kas pagaidām tur izmitināti.

Vienā gadījumā starp 40 nelegālajiem migrantiem, kas nometināti angārā iecirkņa teritorijā, izraisījies konflikts, kura iemesls saskaņā ar sākotnējo informāciju saistīts ar reliģiskām un kultūras atšķirību radītām domstarpībām. Nomierināt strīdniekus palīgā atsteigušies kolēģi arī no kaimiņu iecirkņiem.

Kā atzinis VSAT pārstāvis Ģiedrjus Mišutis, paredzams, ka nākotnē šādi konflikti var izraisīties biežāk, tādēļ liela nozīme būs preventīvai migrantu uzraudzībai, lai strīdi nepāraugtu nopietnākos incidentos.

Savukārt otrā iecirknī strīdā bijuši iesaistīti apmēram 60 cilvēki, kas pauduši neapmierinātību ar to, kā viņi sagrupēti pa teltīm.

Kā ziņots, nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits sasniedzis 2730 - 34 reizes vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

Jūlijā vien konstatēti 2070 nelikumīgi robežas šķērsošanas gadījumi, kamēr jūnijā - 473 šādi gadījumi, maijā - 77, aprīlī - 70, bet martā - tikai astoņi. Lielākā daļa nelegālo migrantu vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Migrācijas krīzes dēļ Lietuvā ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis.

Migrācija krīze rada arī iekšpolitiskus satricinājumus

Lietuvas iedzīvotāju baidīšana ar nelegālajiem migrantiem, kas cita starpā izraisījusi protestus pret viņu paredzamo izmitināšanu nelielajā Dievenišķu pilsētiņā, domājams, ir interešu grupu darbība pret Lietuvas valsti, pirmdien norādījusi iekšlietu ministre Agne Bilotaite.

"Šai situācijā aktīvi piedalās dažādas grupas - arī tādas, kurām ir politiskas intereses, un tādas, kuras, iespējams, nodarbojas ar noteiktām nelikumīgām darbībām. To ļoti var just," žurnālistiem sacījusi ministre, kas pārstāv konservatīvo partiju "Tēvzemes savienība - Lietuvas kristīgie demokrāti".

Dievenišķēs, kas atrodas Lietuvas dienvidos, tā dēvētajā Dievenišķu cilpā, ko no trim pusēm apņem Baltkrievijas teritorija, valdība iecerējusi uz laiku izveidot bēgļu izmitināšanas centru bijušajā skolas kopmītņu ēkā, taču pilsētiņas iedzīvotāji pret šo nodomu protestē, paužot bažas par savu un tuvinieku drošību.

Piektdien ar protestētājiem tikās Bilotaites vietnieks Vitālijs Dmitrijevs, policijas ģenerālkomisārs Renats Požēla un premjeres Ingrīdas Šimonītes padomnieks Ķēstutis Lančinsks, taču viņi atteicās piekāpties, lai gan amatpersonas uzsvēra, ka kopmītnēs domāts izmitināt tikai ģimenes ar bērniem, kurām robežsardzes iecirkņos piemērotu dzīves apstākļu nav, turklāt solīja no 1. septembra atrast tām citu dzīvesvietu. Vienošanos neizdevās panākt arī sestdien, un iedzīvotāji joprojām neļauj veikt darbus bēgļu centra iekārtošanai.

Kā tagad norādījusi ministre, valdība no saviem plāniem attiecībā uz Dievenišķēm nedomā atteikties.

"Gribu skaidri uzsvērt - tur paredzēts izmitināt bērnus, neaizsargātas grupas. Nolemts, ka līdz 1. septembrim. Tomēr cilvēki tiek maldināti un biedēti, jo pastāv kaut kādas intereses un motīvi. Tas ir ļoti slikti, jo pašreizējā situācijā, kad mums jābūt saliedētiem, kāds grib iegūt politiskas dividendes vai vēl ko citu, jo šai apdzīvotajai vietai ir sava specifika," viņa piebildusi.

Kā skaidrojusi Bilotaite, ja Dievenišķēs tiks izmitināti migranti, tur pieaugs policijas klātbūtne un tas var radīt raizes cilvēkiem, kuri nodarbojas ar nelikumīgām darbībām.

"Cilvēku iebiedēšana un musināšana ir darbības, kas vērstas pret valsti," paziņojusi ministre.

Viiņa arī norādījusi, ka jau pieņemts lēmums nelegālos migrantus izmitināt Rūdninku poligonā, kur varēs apmesties līdz 1500 cilvēkiem un nebūs sarežģīti garantēt drošību.

"Uz turieni jau tiek vestas teltis, cilvēki strādā, un ceru, ka pavisam drīz varēsim turp vest cilvēkus. Ir skaidrs, ka robežsardzes iecirkņos vēl vairāk cilvēku izmitināt nav iespējams, jo tas apgrūtina mūsu robežsargu darbu," piebildusi Bilotaite.