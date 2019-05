Lietuvā būs jau trešais autoceļš ar pieļaujamo ātrumu 130 kilometri stundā

Lietuvā tuvākajos gados tiks rekonstruēts valsts nozīmes autoceļa A5 Kauņa-Marijampole-Suvalki posms, kas kļūs par trešo autoceļu valstī, uz kura atļautais braukšanas ātrums automašīnām sasniegs 130 kilometrus stundā, vēsta portāls "Delfi.lt".

Rekonstruēts tiks A5 posms no 56. līdz 97. kilometram, kas pašlaik ir viens no noslogotākajiem ceļa posmiem valstī un uz tā bieži notiek satiksmes negadījumi.

Rekonstruējamais posms ietilpst Eiropas nozīmes ceļu tīklā un zināms kā E67 un "Via Baltica", tāpēc pēc remonta atbildīs starptautiskajām prasībām.

Paredzēts uzbūvēt četras kustības joslas, sadalošās joslas, vairāklīmeņu krustojumus un pievadceļus ar pieļaujamo ātrumu 90 kilometri stundā.

Tiek lēsts, ka ceļa modernizācija ceļu satiksmes negadījumu skaitu šajā posmā samazinās par 70%.

No 2001. līdz 2017. gadam te notikuši 256 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 332 cilvēki, bet 79 gājuši bojā. Tas atbilst gandrīz 20% no visiem bojāgājušajiem uz "Via Baltica" šajā laika periodā.

Projekta izmaksas ir 300 miljoni eiro un darbus paredzēts sākt 2021. gadā, kad būs noslēgusies zemes gabalu pārņemšanas procedūra. Projektu paredzēts noslēgt 2025. gadā.