Lietuva varētu slēgt kontrolpunktus uz Baltkrievijas robežas

Ja pieaugs nelegālo imigrantu mēģinājumi no Baltkrievijas nokļūt Lietuvā, slēpjoties kravas automašīnās, Lietuva varētu slēgt kontrolpunktus pie kaimiņvalsts robežas, piektdien paziņojusi iekšlietu ministre Agne Bilotaite.

"Novērojam jaunus gadījumus, kad tiek mēģināts iebraukt Lietuvā kravas automašīnās, tāpēc pieņemts lēmums pastiprināt transportlīdzekļu kontroli," viņa piektdien sacījusi žurnālistiem Lazdiju rajonā. "Ja redzēsim, ka šādas tendences pieaug, mēs noteikti ļoti nopietni apsvērsim robežkontroles punktu slēgšanu."

Kā ziņots, Lietuvas robežsargi ceturtdien Medininku robežkontroles punktā no Baltkrievijas braukušas kravas automašīnas piekabē ar kūdras kravu atrada četrus nelegālos migrantus no Irākas.

Lietuvas Seims šomēnes pēc valdības ieteikuma nolēma uz vienu mēnesi ieviest pastiprinātu ārkārtējo stāvokli pašvaldībās gar Baltkrievijas robežu, kā arī nelegālo migrantu izmitināšanas vietās, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lielu migrantu masu koncentrēšanos Baltkrievijā pie Polijas robežas. Lietuva arī nosūtījusi uz Baltkrievijas pierobežu policijas un karavīru papildspēkus.

Kopš 3. augusta, kad saskaņā ar iekšlietu ministres rīkojumu robežsargi sāka likt migrantiem doties atpakaļ, neatļautās vietās šķērsot robežu liegts kopumā jau vairāk nekā 7400 ārvalstniekiem. No gada sākuma līdz šim rīkojumam Lietuvā tika aizturēti gandrīz 4200 nelegālie migranti.

Lithuania may close its border crossings with Belarus if attempts to smuggle migrants in sealed trucks continue, Lithuanian Interior Minister said today after a video emerged showing Lithuanian border guards detaining a group of migrants hiding in a Belarusian truck. pic.twitter.com/cEzANuzc3M