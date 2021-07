Lietuva vienojusies ar 'Frontex' par papildspēku izvietošanu pie Baltkrievijas robežas

Lietuva vienojusies ar Eiropas Savienības (ES) robežsardzes aģentūru "Frontex" par papildspēku izvietošanu pie Baltkrievijas robežas, pār kuru pēdējā laikā no kaimiņvalsts ieplūst liels skaits nelegālo migrantu, pirmdien paziņojusi iekšlietu ministre Agne Bilotaite.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"10.jūlijā Lietuva vērsās pie "Frontex" ar lūgumu norīkot ātrās reaģēšanas spēkus, 60 robežsargus, četras nopratināšanas grupas ar tulkiem, 30 automobiļus, divus helikopterus un divus termovizorus. Pašlaik Lietuvā jau patrulē apmēram 20 robežsargi un 14 automašīnas, un tas ir ļoti nepārpotams vēstījums, ka Lietuva nav viena," viņa sacījusi preses konferencē pēc tikšanās ar "Frontex" izpilddirektoru Fabrisu Ležerī.

Kā savukārt pastāstījis Ležerī, viens no viņa vizītes galvenajiem mērķiem ir savām acīm redzēt reālo situāciju un novērtēt, kāda palīdzība Lietuvai nepieciešama.

"Mēs saprotam, ka jūsu valsts cieš no nelegālās migrācijas sekām. No savas puses mēs varam sniegt ekspertu palīdzību migrācijas un migrantu atpakaļnosūtīšanas jautājumos. Esam šeit, lai palīdzētu jums šajā sarežģītajā situācijā un apliecinātu jums solidaritāti," viņš norādījis.

Pašlaik Lietuvas un Baltkrievijas robežu kopā ar lietuviešu robežsargiem jau apsargā 26 kolēģi no "Frontex", viņu skaits tiks palielināts līdz 60. Kopumā aģentūra plāno uz Lietuvu, Latviju un Poliju norīkot līdz 200 cilvēkiem.

Kā norāda Iekšlietu ministrija, Lietuva parakstījusi atbalsta pasākumu plānu arī ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO). Tuvākajā laikā Lietuvā varētu ierasties migrācijas eksperti un tulki, lai palīdzētu Migrācijas departamenta speciālistiem ātrāk apstrādāt patvēruma pieteikumus, kā arī sarunāties ar migrantiem un apspriest jautājumu par viņu atgriešanos izcelsmes valstīs.

ES iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone apsolījusi no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļiem piešķirt 10-12 miljonus eiro, ko Lietuva varētu saņemt jau augustā.

Saskaņā ar 18.jūlija datiem kopš gada sākuma Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai nelegāli mēģinājuši iekļūt 2096 migranti - 26 reizes vairāk nekā visa 2020.gada laikā. Jūlijā vien Lietuvas robežsargi aizturējuši 1435 migrantus, jūnijā - 473, maijā - 77, aprīlī - 70 un martā - astoņus.

Vairāk nekā puse - 1098 - aizturēto ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdevušies. Aizturēto skaitā ir arī 179 migranti no Kongo, 121 - no Kamerūnas, 78 - no Gvinejas, 74 - no Irānas, pa 69 - no Sīrijas un Afganistānas, 68 - no Krievijas, pārējie ieradušies vēl no vairākām citām valstīm. Lielākā daļa cauri Lietuvai gribējuši doties tālāk uz Rietumeiropas valstīm.

Lietuvas amatpersonām ir aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz jaunajām Eiropas Savienības sankcijām, nesen paziņoja, ka Baltkrievija vairs neaizsargās Eiropu no nelegālajiem imigrantiem, narkotiku tirdzniecības un kontrabandas.