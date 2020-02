Londonā policija nošauj vīrieti, kurš sadūris divus cilvēkus

Londonā policija svētdien nošāvusi vīrieti, kurš uzbrukumā ar nazi ievainojis divus cilvēkus, un likumsargi uzskata, ka uzbrucējam bijuši teroristiski motīvi.

Incidents noticis Londonas dienvidu rajonā Stretemā.

"Bruņoti policisti sašāvuši vīrieti Stretemā," teikts Lielbritānijas galvaspilsētas policijas tvitera vietnē.

"Apstākļi tiek izvērtēti; incidents ir pasludināts par saistītu ar terorismu," piebildusi policija.

Pagaidām nav ziņu par to, kas ir uzbrucējs un cik smagi ir incidentā iesaistīto gūtie ievainojumi.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.