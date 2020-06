Vizuāli skaistajā kinolentē "Trakais Makss" par pasaulē lielāko vērtību kļuvis ūdens un tikai izredzētais spēj atgriezt ūdens krānu. Ziemeļāfrikas austrumos starp Ēģipti, Etiopiju un Sudānu šāds krāns nupat kļuvis par iemeslu žvadzināt ieročus.

Līdz pilnvērtīgai HES darbībai gan vēl ir jāpagaida. Dambja nosprostoto baseinu ar Nīlas ūdeni teorētiski var piepildīt piecos gados, bet var arī gaidīt piecpadsmit. Tieši nepieciešamais gaidīšanas laiks līdz eketrostacijas darba uzsākšanai uz pilnu jaudu bijis nokaitēts sarunu temats jau kopš HES būvniecības sākuma.

Nīlas civilizācija



Kamēr mūsu platuma grādos nepieciešama meliorācija, Ziemeļāfrikā dzīvības nodrošināšanai jau tūkstošiem gadu tiek būvētas un uzturētas sarežģītas apūdeņošanas sistēmas. Ierasti vēstures viela skolās kā vienu no pirmajām apskata tieši Ēģiptes civilizācijas dzimšanu un veidošanos ap Nīlas artēriju.

Pasaulē daudz kas ir mainījies, bet Nīla joprojām ir svarīgākā dzīvības dzīsla Ēģiptē šobrīd mītošajiem nu jau nedaudz vairāk nekā 100 miljoniem iedzīvotāju. Tās krastos un ielejās dzīvo 95% no viņiem, raksta "The New York Times". Vēl daļa Vidusjūras un Sarkanās jūras piekrastē, bet plaši milzīgās valsts apgabali ir tukši. Tas redzams pat no kosmosa.

Tomēr Ēģipte ir tikai viena no tā dēvētajām Nīlas civilizācijām. Upes ūdeņiem par savu eksistenci gadu tūkstošiem pateikušies arī Sudānas monarhi un desmitiem tautu augšup pa straumi. Mūsdienās divas galvenās Nīlas ūdens devējas Zilā Nīla un Baltā Nīla aptver kopumā desmit valstis, tostarp trīs galvaspilsētas – Kaira, Kartuma un Džuba – atrodas tās krastos.