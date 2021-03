'Masku afēra' satricina Vācijas politisko arēnu

Divu Budenstāga deputātu gūtā peļņa no sejas masku pārdošanas līgumiem Vācijā satricinājusi konservatīvo pozīcijas pirms vēlēšanām divās federālajās zemēs.

Nikolass Lēbels no Vācijas kancleres Angelas Merkeles pārstāvētajiem kristīgajiem demokrātiem (CDU) un Georgs Nisleins no CDU Bavārijas māsaspartijas Kristīgi sociālās savienības (CSU) skandāla dēļ paziņojuši par aiziešanu no politikas.

Lēbels sākotnēji paziņoja, ka noliks deputāta mandātu līdz augusta beigām, bet pirmdien pavēstīja, ka atkāpsies jau tagad.

"Lai izvairītos no tālāka kaitējuma nodarīšanas savai partijai, es nekavējoties nolikšu savu Bundestāga mandātu," paziņoja politiķis.

Nisleins pavēstīja, ka vēlētos saglabāt deputāta mandātu līdz pašreizējā parlamenta sasaukuma termiņa beigām septembrī, bet CSU līderis Markuss Zēders aicinājis viņu atkāpties nekavējoties.

Abi politiķi apsūdzēti, ka par atbalstu līgumu slēgšanā par sejas masku piegādēm pieņēmuši atlīdzību, kas rakstāma ar sešciparu skaitļiem.

Lēbels piektdien apstiprināja, ka bijis iesaistīts darījumos ar sejas maskām, nopelnot aptuveni 250 000 eiro.

Šī lieta kļuvusi par karstu tēmu pirms svētdien gaidāmajām vēlēšanām Bādenē-Virtembergā un Reinzemē-Pfalcā.

CDU un CSU bloks arī vēlas pārliecināties, ka nekas netraucēs tam uzvarēt Bundestāga vēlēšanās, kas paredzētas septembrī.

CDU līderi paziņojuši, ka nevar izslēgt vēl citu lietu nākšanu gaismā saistībā ar skandālu, kas tagad izcēlies.

Zēders paziņojis, ka pareizi būtu, ka divi negodā kritušie politiķi atdotu atpakaļ vai ziedotu naudu, kuru nopelnījuši šajos darījumos.

Diskusijā aktīvi iesaistījušies arī citu partiju līderi.

Vācijas liberālās Brīvo demokrātu partijas (FDP) līderis Kristiāns Lindners lūdzis šo lietu izmeklēt īpašajai izmeklēšanas komitejai.

Vācijas "zaļo" līdzpriekšsēdētājs Roberts Hābeks, kuram ir augsti popularitātes reitingi, paudis viedokli, ka šie strīdi liecina par "strukturālām un sistemātiskām problēmām" CDU un CSU blokā.