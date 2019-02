Medicīniskās marihuānas lietošana: EP mudina turpināt pētījumus

Trešdienas pēcpusdienā Eiropas Parlaments (EP) Strasbūrā pieņēma rezolūciju, aicinot Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis turpināt pētījumos izvērtēt medicīnisko marihuānu un medikamentus, kura pamatā ir šis augs, portāls "Delfi" uzzināja EP.

"Ja ar to var palīdzēt cilvēkiem cīnīties ar smagām slimībām, atvieglot cilvēkiem šo slimību simptomus, tad tas taču ir svēts mērķis,'' portālam "Delfi" teica EP deputāte no Latvijas Inese Vaidere (EPP), piebilstot, ka EP var veicināt pētījumus un regulējumu harmonizāciju ES, jo šobrīd dažādas ES valstīs pastāv atšķirīgi noteikumi par to, kādos gadījumos kādus medikamentus var pielietot un kam tie vispār ir pieejami.

Rezolūcijas projektā uzsvērts, ka skaidri jānošķir marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos no tās izmantošanas citiem mērķiem. ''Jāuzsver, ka tur nav nekāda sakara ar narkotiku dekriminalizāciju, tam nav nekāda sakara ar ''zālītes'' pīpēšanu vai vieglo narkotiku legalizāciju, tas ir par šī interesantā auga spēju izmantošana medicīniskos nolūkos," paskaidroja deputāte.

Izvirzot jautājumus EK, deputāti atgādināja, ka viens medikaments, kura pamatā ir marihuāna, tika apstiprinātas saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru un tiek laistas tirgū 17 dalībvalstīs. Tāpat deputāti norādīja, ka neviena dalībvalsts nav atļāvusi smēķēt marihuānu medicīniskos nolūkos, jo smēķēšana apdraud veselību.

Debatēs pirms balsojuma parlamentā deputāti cita starpā vaicāja, ko EK darījusi, lai atbalstītu kvalitatīvu pētniecību par zālēm, kuru pamatā ir marihuāna, un kā plāno turpmāko pētniecību – cik daudz finansējuma paredzēts piešķirt pētniecībai nākamajā "Apvārsnis Eiropa" programmā.

EP deputāti norāda, ka saskaņā ar esošo zinātnisko literatūru marihuānai un kanabinoīdiem piemīt terapeitiska iedarbība: tie ārstē hroniskas sāpes pieaugušajiem, darbojas kā pretvemšanas līdzeklis ķīmijterapijas izraisīta nelabuma un vemšanas gadījumā un atvieglo multiplās sklerozes spazmu simptomus.