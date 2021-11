Migranti pēc sadursmēm Baltkrievijas-Polijas robežpunktā atgriežas meža apmetnē

Pēc pirmajām lielajām sadursmēm starp migrantiem un Polijas drošības iestāžu darbiniekiem uz Baltkrievijas-Polijas robežas, Baltkrievijas militārpersonas migrantus konvojēja atpakaļ uz iepriekšējo apmetnes vietu mežā netālu no Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Unsurprisingly the attack ended in nothing. Belarusian soldiers escorted the migrants from the checkpoint back to the old forest camp. As a result of the attack, a Polish police officer has been seriously injured, he is believed to have a skull fracture. pic.twitter.com/eDtgDbQXeK — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021

Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta baltkrievu pusē pirmdien ielaistie migranti pēc pirmās pavadītās nakts no baltkrieviem saņēmuši dzeloņdrāšu knaibles, ar kurām masveidīgi notika mēģinājumi žogu sagraut, kā arī pa poļiem tika mesti akmeņi. Polijas varasiestādes savukārt atbildēja ar ūdens metēju un asaru gāzes šaltīm. Dažādos publicētos video dzirdamas un redzamas arī trokšņu un dūmu granātas, par kuru izcelsmi gan izskanējusi pretrunīga informācija.

Another video from the border crossing point "Bruzgi" pic.twitter.com/9hOZHxbJ9M — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2021

The situation on the border view from the drone pic.twitter.com/AfHH06sHzH — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2021



Baltkrievijas propagandas kanālu vēstījums no robežas uzteica migrantu panākumus žoga postīšanā. Tomēr pēc vairākām stundām asās sadursmēs migranti atkal tika izvesti no kontrolpunkta, un devās uz iepriekšējo apmetnes vietu mežā. Polijas varasiestādes jau pirmdien ziņoja, ka Baltkrievu amatpersonas saved apmetnes vietā jaunus malkas krājumus, netieši norādot uz plāniem šo apmetni atjaunot.



The riots at the Kuznica-Bruzgi checkpoint are being broadcast live on the Belarusian state TV. It is openly cheering and rooting for the rioters. pic.twitter.com/yThrwR93Rf — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021



Baltkrievijas drošības iestāžu darbinieki pirmdien, 15. novembrī, mainīja līdzšinējo taktiku, vairākus tūkstošus lielu migrantu pūli ielaižot Kuzņicas-Bruzgu kontrolpunkta savā pusē. Polijas varasiestādes jau kopš agra rīta bija novērojušas aizvien lielāku baltkrievu drošības iestāžu pārstāvju klātbūtni migrantu nometnē, kā arī fiksējuši, ka klātienē sižetus ieradušies veidot gan Baltkrievijas, gan Krievijas propagandas kanālu žurnālisti.

Pirmdienas priekšpusdienā migranti mobilizēti sapakot somas un doties uz robežpunktu, no kura bruņotas Baltkrievijas militārpersonas ar suņiem līdz tam viņus turēja atstatus.

Migranti kā instruments, lai panāktu dialogu ar Eiropas Savienībā neatzītā Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko režīma pārstāvjiem tiek izmantoti jau kopš vasaras, taču pirmo masveidīgo migrantu pārvietošanu uz robežpunktu Baltkrievijas amatpersonas sarīkoja pirms nedēļas, 8. novembrī, kad pie Kuzņicas-Bruzgu robežpārejas punkta ieradās pirmie aptuveni 3000-4000 migrantu. Baltkrievu amatpersonas viņus neielaida robežpārejas punktā un migranti izveidoja nometni blakus esošajā mežā.

Bruņotās baltkrievu militārpersonas joprojām neļauj migrantiem pamest robežu, lai dotos atpakaļ uz Minsku.