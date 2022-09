Mobilizācija atspoguļo Krievijas nespēju piesaistīt brīvprātīgos karavīrus, norāda Lielbritānija

Krievijas diktatora Vladimira Putina trešdien izziņotā daļējā mobilizācija ir atzinums, ka Maskava vairs nespēj piesaistīt brīvprātīgos karavīrus, kuri būtu gatavi papildināt tās bruņoto spēku rindas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Putins paziņoja par "daļēju mobilizāciju", lai atbalstītu savu uzsākto brutālo karu Ukrainā. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu vēlāk apstiprināja, ka iesaukti tikšot aptuveni 300 000 rezerves karavīru.

Londona norāda, ka Krievija, visticamāk, saskarsies ar loģistikas un administratīvām problēmām, kas saistītas ar 300 000 karavīru pulcēšanu. Maskava, iespējams, mēģinās izveidot jaunus formējumus ar daudziem no šiem karavīriem, kas, visticamāk, nebūs kaujas efektīvi vairākus mēnešus.

Pat šī ierobežotā mobilizācija, visticamāk, būs ļoti nepopulāra atsevišķās Krievijas sabiedrības daļās. Putins uzņemas ievērojamu politisko risku, lai palielinātu Krievijas kaujas spēku, noslēgumā raksta britu izlūki.

