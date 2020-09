NASA meklē uzņēmumus, kuri palīdzētu iegūt uz Mēness atrodamos resursus

ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) paziņojusi, ka meklē privātus uzņēmumus, kuri dotos uz Mēnesi un savāktu putekļus un akmeņus no tā virsmas, un nogādātu tos atpakaļ uz Zemes, raksta "The Guardian".

NASA pēc tam šos resursus iegādātos par 15 000 līdz 25 000 ASV dolāru.

Resursu iegūšana ir daļa no NASA Mēness izpētes programmas "Artemis", kas izveidota pagājušajā gadā. Tās mērķis ir līdz 2024. gadam uz Mēness nogādāt ASV astronautus.

Informācija par Mēnesi un no tā iegūtie resursi tikšot izmantoti arī citu nākotnes misiju īstenošanas nolūkos. "Mēs izmantosim to, ko iemācījāmies uz Mēness un ap to, lai veiktu nākamo milzīgo lēcienu - astronautu nosūtīšanu uz Marsu," raksta NASA administrators Džims Bridenstīns.

Organizācijas "Planetary Society" vecākais kosmosa politikas padomnieks Keisijs Dreiers mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja, ka NASA paziņojuma svarīgums slēpjas "ne tik daudz finansiālajā stimulā (kas ir niecīgs), bet gan juridiskā precedenta izveidošanā, kas privātiem uzņēmumiem ļauj savākt un pārdot kosmosā atrodamus materiālus" ar nepārprotamu NASA un ASV valdības atļauju.