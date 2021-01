Navaļnijs atgriezies Krievijā, lidostā viņu aiztur (plkst. 20:01)

Svētdienas pievakarē ne bez sarežģījumiem Krievijas redzamākais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs no Vācijas atlidoja uz Maskavu. Tur pat lidostā pie pasu kontroles viņš tika aizturēts.

"Taisnība ir manā pusē, es neko nebaidos, ejam uz pasu kontroli!" medijiem pēc izkāpšanas no lidmašīnas paziņoja politiķis. Viņš klātesošajiem uzsvēra, ka šī ir viņa labākā diena pēdējo mēnešu laikā. "Te ir manas mājas!"

Pie pasu kontroles gan viņš tika aizturēts un aizvests. Viņa aizturēšanu apstiprinājis arī Krievijas Federālais sodu izpildes dienests.

Maskavas Vnukovas lidostā plānotais lidmašīnas reiss gan nenosēdās, jo to pēdējā brīdī novirzīja uz Šeremetjeva lidostu. Krievijas mediji ziņoja, ka lidostā kā par nelaimi pēcpusdienā salūzusi sniega novākšanas tehnika, tāpēc reisi tika novirzīti.

Vnukovas lidostā jau labu laiku iepriekš bija pulcējušies ne tikai opozicionāra cīņu biedri un atbalstītāji, bet arī pamatīgi drošības dienestu spēki.

Gaidot reisu notika arī vairākas aizturēšanas, cilvēkus "izlauztām rokām" aizvedot uz blakus lidostai atdzītajiem aizturēšanas furgoniem.

Navalny boards his flight to Moscow. As one supporter outside put it: "balls of steel". pic.twitter.com/HfBWAfzsKH