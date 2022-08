Navaļnijs ievietots karcerī

Ieslodzījumā esošais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pirmdien paziņojis, ka pēc tam, kad aicinājis citus cietumniekus dibināt arodbiedrību, par kādu sīku režīma pārkāpumu ievietots karcerī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar savu advokātu un atbalstītāju starpniecību Navaļnijs tviterī pavēstījis, ka viņš uz trim dienām ievietots karcerī par savas cietumnieka uniformas apkaklītes pogas regulāru neaizpogāšanu, lai gan šī uniforma viņam esot vairākus izmērus par mazu.

Karceris ir 2,5x3 metrus liels betona būcenis, kurā parasti valda aukstums un mitrums, raksta Navaļnijs, ar sev raksturīgo ironiju piebilstot, ka viņam trāpījies pludmales variants, jo šobrīd karcerī ir ļoti karsts un gandrīz nav gaisa.

"Naktī, tur guļot, tu jūties kā zivs krastā. Plkst.5 viņi tev atņem matraci (..) un paceļ tavu lāvu. Plkst.9 lāva atkal tiek nolaista un matraci atdod. Karcerī ir dzelzs galds, dzelzs ķeblis, caurums grīdā un divas kameras pie griestiem," stāsta opozicionārs.

Navaļnijs norādījis, ka septembrī viņam paredzēta tikšanās ar tuviniekiem, taču karcerī ievietotajiem tikšanās ir liegtas.

Cietuma administrācija brīdinājusi Navaļniju, ka gadījumā, ja viņš nemainīšot savi attieksmi, karceris kļūšot par viņa pastāvīgo mājvietu.

2021.gada gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā pēc noindēšanas mēģinājuma ar ķīmisko ieroci "Novičok".

Šā gada 24.martā tiesa piesprieda Navaļnijam vēl deviņus gadus ieslodzījumā par "krāpšanos" un "tiesneša apvainošanu". Šis spriedums nomainījis pērn februārī piespriesto sodu, kas nozīmē, ka Navaļnijam cietumā jāpavada vēl astoņi gadi.

Tiesa lēma, ka turpmāk cietumsods viņam jāizcieš stingrā režīma kolonijā ar lielākiem ierobežojumiem.

Jūnijā viņš tika pārvests no kolonijas Pokrovā uz stingrā režīma koloniju Meļehovo, kas atrodas netālu no Vladimiras pilsētas aptuveni 250 kilometrus uz austrumiem no Maskavas. Par šo koloniju mediji vairākkārt veikuši izmeklēšanas saistībā ar nežēlīgu apiešanos ar ieslodzītajiem.