No veikalu plauktiem pazūd preces un cenas aug. Kā tagad rit dzīve Krievijā?

Lielajās Krievijas pilsētās no veikalu plauktiem pazūd veselas preču grupas. Pagaidām tas vēl nav skāris pirmās nepieciešamības preces, līdz lauku reģioniem šī tendence vēl nav nonākusi. Vispirms cieš sabiedrības "radošā daļa" – labi izglītotie, nodrošinātie pilsētnieki. Ir teju neiespējami vai ļoti grūti iegādāties "Coca-Cola" vai "Pepsi" produkciju, no plauktiem pazūd sadzīves ķīmijas zīmoli un cigaretes. "Pirms dažiem mēnešiem pazuda "Marlboro" un "Captain Black", "Senator" veida cigaretes ir tikai dažos tabakas veikalos. Tas, protams, ir lielisks iemesls atmest smēķēšanu, paldies, Putin, ka par to parūpējies!" ironizē Ņikita, students no Maskavas.

Straujš cenu kāpums, no plauktiem pazudušas dažādas preces, kā arī perspektīvas trūkums. To izjūt gan Krievijā dzīvojošie "specoperācijas" atbalstītāji, gan pretinieki. Gaisā virmo bezcerības sajūta, tomēr cilvēki cenšas izlikties, ka nekas nav noticis, un ļaujas vasaras bezrūpībai.

"Kad sākotnējais šoks un šausmu sajūta pierima, visi mani draugi, kuri palika Sanktpēterburgā, piedzīvoja atklāsmi – mums te taču ir jādzīvo! Domāju, ka tā ir loģiska atziņa, tomēr ar katru mēnesi te dzīvot kļūst arvien dārgāk un grūtāk," stāsta dzejnieks Gļebs.

Dārgā bārdas frizēšana



Veikali un preces pazūd pēc sniega lavīnas principa – vispirms no tirgus aiziet modes zīmoli, tiek slēgti restorāni, tad pienāk beķereju un skaistumkopšanas salonu kārta. Pastāv iespēja, ka beigu beigās darbosies tikai pārtikas veikali, aptiekas un frizētavas. "Janvārī vīriešu frizētavā cena par skūšanos bija 1200 rubļi (19,50 eiro saskaņā ar Krievijas Bankas oficiālo valūtas kursu). Martā tie bija jau 1600 rubļi (26 eiro), bet tagad jau 2200 rubļi (36 eiro)!" stāsta Jevgēņijs no Irkutskas. Viņš strādā IT nozarē, un par algu viņam nebūtu jāžēlojas. "Bet, ja gada beigās par bārdas safrizēšanu būs jāmaksā 5000 rubļi (80 eiro), tas nu gan būtu par traku," spriež vīrietis.

"Numbeo" publicētajā dzīves dārdzības reitingā norādīts, ka Sanktpēterburga ir kļuvusi par dārgāko pilsētu Krievijā. Sviests ir par 100 rubļiem (1,60 eiro) dārgāks, bet magnētiskās rezonanses izmeklējuma cena no 5000 rubļiem uzlēkusi līdz 9000 (no 81 līdz 147 eiro).

Krievijas bankas pret klientiem izturas ļoti skarbi, piemēram, ieviestā komisijas maksa par valūtas pārskaitījumiem uzlēkusi teju debesīs. "Tinkoff Bank" par jebkuru ienākošo naudas summu, kas ieskaitīta eiro, dolāros vai sterliņu mārciņās, tiek iekasēta komisijas maksa vismaz 200 dolāru apmērā.

Kokakolas vietā – "Černogolovka"



Lielajās pilsētās, tādās kā Maskava, Sanktpēterburga, Novosibirska, Jekaterinburga vai Ņižņijnovgoroda, vienmēr varēja atrast kādu "sankcionētā" produkta analogu. Tikmēr lauku reģionos cilvēki gadu desmitiem nemaz nenojauš, ka pasaulē eksistē cita veida sieri, jo viņi redzējuši tikai "Krievijas" un "Pošehonskas" sieru.